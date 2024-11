El rompecabezas de Lionel Scaloni para enfrentar a Perú: la posible formación de Argentina

El rompecabezas que deber resolver Lionel Scaloni en el once titular (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

La ola de lesiones que azota al plantel de la selección argentina está causando estragos en la planificación de Lionel Scaloni. El estratega de Pujato deberá reformar la defensa de manera obligatoria ante las recientes bajas de Cristian Romero y Nahuel Molina, que también se suman a las de Lisandro Martínez y Germán Pezzella, por lo que el director técnico deberá realizar al menos dos cambios de cara al enfrentamiento contra Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. A este panorama se le suma otra duda en la defensa por un jugador tocado.

La derrota por 2 a 1 contra Paraguay en Asunción dejó a varios futbolistas con molestias que trastocaron el armado del once titular. El Cuti se sumó a la delegación albiceleste con un golpe en su pie derecho que sufrió en el último partido con el Tottenham. Esta dolencia fue la que lo condicionó y no le permitió disputar más de 45 minutos el jueves, ya que se retiró en el entretiempo. El otro jugador que resultó desafectado fue Molina, quien padece de una molestia en la cara posterior del muslo derecho.

En principio, los elegidos para saltar a La Bombonera desde el arranque son Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi. El lateral derecho ingresó contra la Albirroja al minuto 85 del encuentro, por el mencionado futbolista del Atlético de Madrid. El ex River Plate siempre fue la primera opción para el entrenador ante la baja de Molina, con el que muchas veces rotaban titularidad dependiendo del rival, además de ser el único recambio natural en el vestuario. Por su parte, el ex Boca Juniors ingresó en el entretiempo por Romero en el último partido y le ganaría la pulseada a Nehuén Pérez para compartir la zaga central con Nicolás Otamendi.

Nicolás Tagliafico sufrió un golpe en el hombro y es una de las dudas en al defensa de la selección argentina (AP Photo/Jorge Saenz)

Por su parte, la otra disyuntiva en el cuerpo técnico pasa por el estado de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo arrastra una molestia en el hombro izquierdo provocado por un golpe tras una mala caída contra Paraguay. A pesar de que no se retiró del campo de juego, siguió disputando el partido con claros gestos de dolor y su presencia el martes desde las 21 horas no está confirmada. En caso de que no pueda ser de la partida, el reemplazante será Facundo Medina, uno de los futbolistas que se sumó a último momento -al igual que Giuliano Simeone- ante la seguidilla de lesiones.

Con este panorama, Scaloni deberá rearmar al menos la mitad de la defensa para el martes. Caso contrario ocurre de la mitad de la cancha hacia adelante, ya que lo más probable es que mantenga a los mismos intérpretes que salieron de entrada en Asunción.

De esta forma, la defensa podría estar compuesta por el Dibu Martínez en el arco; Gonzalo Montiel en el costado derecho, Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi como dupla central y Facundo Medina en el lado izquierdo. El mediocampo estaría ocupado por Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis MacAllister. Mientras, en el ataque se ubicarían Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa el día lunes (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

La actividad previa al compromiso para el seleccionado argentino culminará este lunes, cuando el plantel realizará el último entrenamiento de cara al enfrentamiento contra Perú. Al mismo tiempo, mañana en horario a confirmar hablará Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

El encuentro se vaticina clave para los objetivos de la Albiceleste, ya que llega a la 12ª fecha de las Eliminatorias con 22 unidades, solo tres por delante de Uruguay y Colombia, que igualan en 19 puntos. Precisamente, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa despachó a los Cafeteros con un resultado de 3 a 2 a favor en un final para el infarto.

En tanto, el rival de Argentina viene de igualar sin goles contra Chile en el Clásico del Pacífico, en lo que está siendo una competición para el olvido para los incaicos: marchan novenos con solo siete unidades conseguidas y se ubican a cinco de la zona de clasificación para la Copa del Mundo.

EL PLANTEL ARGENTINO DE CARA AL PARTIDO CONTRA PERÚ:

Arqueros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.