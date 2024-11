La AFA y la Universidad Internacional de Florida celebraron el primer año de su programa de liderazgo deportivo global

Gustavo Grossi (Director deportivo de AFA Internacional), Nicolo Zini (vicepresidente de desarrollo comercial FIFA) y Leandro Petersen (Gerente comercial y marketing de AFA) estuvieron en el evento

En un evento oficial celebrado en la Universidad Internacional de Florida (FIU), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) marcó el cierre del primer año de su Programa de Liderazgo Ejecutivo Global, diseñado en colaboración con la FIU. La ceremonia contó con la presencia de destacadas personalidades del deporte, como Gustavo Grossi, director deportivo de AFA Internacional; Nicolo Zini, vicepresidente de desarrollo comercial de la FIFA; y Leandro Petersen, gerente comercial y de marketing de la AFA.

El programa culminado es una parte central de la Diplomatura en Liderazgo Deportivo AFA-FIU, una iniciativa conjunta de ambas instituciones que busca ofrecer herramientas prácticas y conocimientos especializados en liderazgo dentro de la industria deportiva. Compuesta por 10 módulos semanales consecutivos, la diplomatura aborda la resolución de dilemas cotidianos en un entorno de alta exigencia, utilizando una metodología basada en la experiencia y el trabajo interdisciplinario.

Según la AFA, este programa responde a una creciente demanda global de formación en liderazgo deportivo. La FIU, una de las principales universidades públicas de investigación en Estados Unidos, ha sido clave en el desarrollo de este proyecto, actuando como socio estratégico en la creación de un modelo educativo accesible y de alcance global.

Scaloni fue uno de los oradores (Foto: @AFASeleccionEN)

Uno de los momentos destacados del programa fue la participación del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, quien lideró una sesión especial en uno de los módulos, brindando una experiencia única a los participantes y cerrando el ciclo con gran impacto. “Yo creo que siempre es mejor hablar que no hablar. A mí, cuando era jugador, siempre me gustaba que el entrenador sea cercano. Sí creo que es importante hablar con el jugador, explicarle la situación, de por qué hemos tomado esa decisión, o por qué no juega. Siempre somos partidarios de hablar, aunque hay momentos. Yo creo que eso es básico, olfatear y ver cómo está la situación. A lo mejor en ese momento no es válido hablar, se espera, se habla el otro día cuando las cosas están un poco más tranquilas”, había reflexionado por entonces el DT.

En su rol de líder, el conductor del equipo que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 y ganó dos copas América consecutivas, señaló: “Nosotros intentamos decirle a los jugadores y a nuestro grupo que al final nosotros somos solo entrenador y jugador del fútbol. No somos más que eso. No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior a otro o que el otro me vea como que soy extraterrestre al final. Creo que eso forma parte de lo que nosotros creemos y pensamos. Que nos vean lo que somos. Y que cualquiera de los que están ahí pueden llegar a ser entrenadores o jugadores de alto rendimiento. Esa es la idea”.

AFA puso en marcha la Diplomatura en Liderazgo Deportivo en conjunto con la FIU

Con esta diplomatura, la AFA busca no solo ampliar el alcance del fútbol argentino, sino también contribuir al desarrollo de una nueva generación de líderes en la industria deportiva global. Hay que recordar que en marzo del 2023, la entidad que regula el fútbol argentino había adelantado el acuerdo que logró para expandir los horizontes al mercado norteamericano también en el territorio digital. “Es un paso más hacia adelante en la gestión y desarrollo de la internacionalización del fútbol argentino y las selecciones nacionales. Poder hoy dar inicio a nuestro proyecto comercial y digital en el mercado de Estados Unidos significa entender y acompañar el crecimiento de nuestra Asociación, alcanzando no sólo la más alta distinción deportiva, sino también los más altos estándares comerciales. AFA es una propiedad líder en el mundo de los patrocinios, los pasos dados en la constante profesionalización de las diversas áreas nos dan hoy lugar a la creación y lanzamiento de nuestros planes de expansión en inglés. Confiamos en la capacidad de Futbol sites como nuestra agencia de medios para llevar adelante semejante desafío”, dijo por entonces el presidente Claudio Tapia.

La diplomatura está compuesta de 10 módulos semanales consecutivos