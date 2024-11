Una de las máximas estrellas del motociclismo denunció que le plantaron una trampa y mostró las imágenes del grave accidente que sufrió

La impactante herida que le quedó en el rostro al motociclista polaco

El mundo del motociclismo todoterreno se encuentra en estado de alerta tras la denuncia de un intento de asesinato contra el piloto Taddy Blazusiak. Según lo compartido por el polaco en sus redes sociales, el incidente ocurrió el 11 de noviembre mientras recorría un sendero, cuando un cable de acero colocado intencionalmente casi le cuesta la vida. Este acto, que el piloto califica como una trampa mortal, ha generado preocupación en la comunidad de deportes al aire libre.

Blazusiak, especializado en competiciones de motociclismo off-road, incluyendo enduro, endurocross y hard enduro, es conocido por su éxito en el Campeonato Mundial de Enduro y el Campeonato AMA EnduroCross, donde ha conseguido múltiples títulos. Su habilidad y destreza en este tipo de competiciones lo han convertido en una figura destacada en el mundo del motociclismo. Su relato fue aterrador: el cable impactó en su hombro derecho y entre la barbilla de su casco y las gafas, lo que le provocó heridas que requirieron atención médica especializada.

“Si ese cable se deslizara desde la barbilla hasta mi cuello, probablemente no estaría escribiendo esta publicación”, expresó el piloto, subrayando la gravedad del incidente y el peligro que representa para todos los deportistas.

Este tipo de trampas no es un fenómeno nuevo en el ámbito del motociclismo todoterreno y el ciclismo de montaña. En diversas partes del mundo, se han reportado casos similares donde cables, alambres de púas o ramas cruzadas son colocados para obstaculizar a los deportistas. Estos actos no solo ponen en riesgo a motociclistas, sino también a ciclistas, senderistas y otros usuarios de los espacios naturales.

Taddy se sometió a una cirugía plástica tras el accidente

El enduro es una modalidad del motociclismo que se practica en terrenos naturales, como bosques, montañas y senderos irregulares. Consiste en recorrer rutas que combinan tramos de velocidad controlada y zonas cronometradas, desafiando tanto las habilidades técnicas del piloto como la resistencia física. Las competiciones suelen realizarse en etapas, y los participantes deben seguir un itinerario específico y superar obstáculos naturales.

La comunidad de deportes al aire libre ha reaccionado con indignación ante la publicación de Blazusiak, mostrando su apoyo y compartiendo experiencias similares. Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los senderos y la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir este tipo de acciones criminales.

Blazusiak concluyó su mensaje en redes sociales con una reflexión sobre la incomprensible motivación detrás de estos actos, destacando que, aunque en esta ocasión todo quedó en un susto, el peligro es real y constante para quienes disfrutan de estas actividades. La comunidad espera que este incidente sirva como un llamado de atención para mejorar la seguridad en los senderos y proteger a los deportistas de posibles ataques.

El posteo completo de Taddy Blazusiak:

Estoy publicando esto para que toda la comunidad todoterreno sepa que hay gente por ahí que es lo suficientemente inestable como para herir intencionalmente a otros sólo porque odian las motocicletas. Así que esto es lo que me pasó, montando en un sendero de camino a mi lugar para montar el lunes 11/11 atrapé un cable que alguien colgó intencionalmente en el camino. Afortunadamente de alguna manera lo atrapé en un ángulo que sale de una esquina así que lo tomé en mi hombro derecho y entre mi pieza de barbilla y gafas, si ese cable se desliza hacia abajo de la pieza de la barbilla en mi cuello probablemente no estaría escribiendo esta publicación. Todo bien, me cosieron con un cirujano plástico, así que espero que los músculos de mi cara y la cicatriz estén bien. No puedo dejar de pensar, ¿y si me lo hubiera atrapado directamente en el cuello? No puedo entender cómo alguien puede hacerle algo así a otra persona.