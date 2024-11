La decisión de Mercedes con Lewis Hamilton que golpea a Ferrari en la Fórmula 1

Lewis Hamilton tiene por delante con Mercedes los GP de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi para lo que resta del año (REUTERS/Carla Carniel)

La Fórmula 1 tendrá fuertes cambios en la conformación de las duplas de pilotos que lucirá cada escudería a partir de 2025. La incertidumbre por el futuro de Franco Colapinto ocurre en un marco con varios focos, como la salida de Lewis Hamilton de Mercedes para desembarcar en Ferrari y, a su vez, la contratación de Carlos Sainz dentro de la estructura de Williams.

En este sentido, se esperaba poder ver al heptacampeón de la Máxima realizando algunos ensayos con el equipo italiano durante las pruebas de Abu Dhabi posteriores a la finalización de la presente temporada, con la intención de que se pueda familiarizar con su nuevo monoplaza. Sin embargo, estas posibilidades comienzan a ser únicamente un sueño. El diario británico The Guardian publicó que es “poco probable” este escenario, ya que las Flechas Plateadas no han dado “ninguna indicación” de que Hamilton sería liberado anticipadamente de sus compromisos con la automotriz alemana.

Vale remarcar que estas prácticas se realizan en el circuito de Yas Marina con varios fines, como darles posibilidades a los pilotos novatos, como pasó el 28 de noviembre de 2023 con Colapinto, quien logró la Superlicencia en ese trazado. Además, se llevan a cabo para probar neumáticos, con el agregado de que Pirelli estrenará un compuesto en 2025, el cual ya utilizaron durante 30 minutos en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México. Debido a este motivo, se acostumbra a presentar a los conductores titulares, los que son de Reserva y los de las academias de desarrollo de las escuderías.

Con esa aclaración al margen, Lewis Hamilton está cerca de no tener esa chance: “Se entiende que todavía tendrá que cumplir con algunos compromisos promocionales de fin de año, que incluyen una aparición para el patrocinador de Mercedes, Petronas, el día de la prueba en Abu Dhabi”.

Ya corrió 353 Grandes Premios en su carrera (REUTERS/Sebastiao Moreira)

En medio de esta situación, el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, apuntó en charla con Autosport que el plan se concentra en integrar gradualmente a Lewis en su nuevo entorno con la conducción de coches de carreras más antiguos: “No estoy seguro de que necesite muchas horas de aclimatación. Tiene suficiente experiencia para ser rápido el primer día, o al menos muy pronto. Tendremos uno o dos días de TPC (pruebas de coches anteriores), además de la prueba en Bahréin, y eso será suficiente”. En cuanto a lo último, se refiere a las prácticas de pretemporada que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de febrero de 2025.

Las reglas de TPC permiten a los equipos utilizar en pista coches “diseñados y construidos para cumplir con las Regulaciones Técnicas de cualquiera de los tres años calendario inmediatamente anteriores al año calendario que precede al año del campeonato”. En este sentido, Vasseur se mostró optimista de cara al futuro: “Por supuesto, ya tenemos parte del equipo centrado en el 2025, en el plan de pruebas, en la comunicación y demás, con Lewis siendo parte de esto. Pero no en el equipo de carrera, y no está en mi mente”.

El piloto experimentado de 39 años hará pareja con el monegasco Charles Leclerc en el Cavalino Rampante e intentará lograr su octavo título mundial, algo que lo haría superar a Michael Schumacher como el hombre más exitoso de todos los tiempos.

Justamente, el propio Leclerc arregló su continuidad en Ferrari meses antes de la confirmación por la llegada de Hamilton. La partida del inglés le quitó margen de maniobra al director de Mercedes, Toto Wolff, como así lo manifestó en un nuevo libro titulado Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane (Dentro de Mercedes F1: La vida en la vía rápida). “Simplemente no podía entender por qué cambiaría a otro equipo antes de saber si íbamos a ser competitivos. Tampoco me dio tiempo a reaccionar, tuve que llamar de urgencia a nuestros socios, y posiblemente me perdí negociar con otros pilotos que habían firmado contratos unas semanas antes como Charles Leclerc y Lando Norris (McLaren)”, afirmó.