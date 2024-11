Tata Martino habló tras la eliminación del Inter Miami: del “nos quedamos cortos” al futuro de Messi en la MLS

* La palabra de Tata Martino tras la eliminación de la MLS

Inter Miami quedó eliminado de los playoffs de la Major League Soccer al caer en la serie de cuartos de final de la Conferencia Este ante Atlanta United. Luego de la victoria por 2-1 en el duelo inicial como local, el equipo de Gerardo Martino cayó como visitante en el segundo encuentro (1-2) y, en el decisivo tercer encuentro de la serie, no logró sellar la clasificación ante su público en el Chase Stadium y perdió 3-2.

El partido comenzó con un gol de Matías Rojas para los locales, pero Jamal Thiaré dio vuelta el marcador para Atlanta en un lapso de dos minutos. Lionel Messi, en la segunda mitad, anotó el empate 2-2, hasta que Bartosz Slisz sentenció el resultado definitivo a favor de la visita en una jugada que provocó el enojo del equipo rosa, ya que un jugador local se encontraba en el suelo al momento del tercer tanto.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Tata Martino destacó que Inter Miami tuvo méritos para ganar: “El partido en rasgos generales sería hablar otra vez de merecimientos. Justificamos a lo largo del partido haberlo podido ganar; generamos muchas situaciones de gol y jugamos cerca del área de Atlanta en varias ocasiones”, analizó el DT argentino.

Acto seguido, dejó en claro que la campaña no fue exitosa, a pesar de haber conseguido el mayor cantidad de puntos en la fase regular -récord histórico en la competencia, lo que valió el título de la MLS Supporters’ Shield. “No, éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final no. Ha tenido cosas buenas y malas. Si uno piensa en dónde estábamos en noviembre pasado, evidentemente hay progreso en el club, no solo en el equipo. Pero si uno considera las expectativas para los playoffs, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos”.

Messi tras la eliminación del Inter Miami (Photo by Chris Arjoon / AFP)

Martino también se refirió a algunas decisiones arbitrales que, según su mirada, afectaron el resultado. “En el primer tiempo hubo un penal muy claro. Le pega en la mano y el árbitro ni siquiera la revisó. Y después hubo una jugada similar al segundo partido en Atlanta, donde teníamos que sacar la pelota afuera por un jugador caído. Pero nosotros no íbamos ganando, no teníamos motivos para hacer tiempo”, señaló.

Al ser consultado sobre el futuro de Messi, Martino evitó especular sobre el tiempo el astro rosarino permanecerá en la liga norteamericana, aunque reconoció que su rendimiento a largo plazo podría estar condicionado por el paso del tiempo: “No sé qué tan limitado será su tiempo en la MLS. El paso del tiempo es evidente, pero no me animaría a decir que sea tan corto”, explicó.

“Estamos tristes, como hay que estar cuando había tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a lograr los objetivos planteados, pero no pudimos conseguir el más importante”, agregó sobre la derrota que le puso punto final a la campaña de su conjunto.

Finalmente, Martino dirigió un mensaje a los seguidores de Inter Miami, agradeciéndoles el apoyo durante el año. “Solo agradecimiento y disculpas por no haber podido lograr los objetivos que todos teníamos en la cabeza, tanto ellos como nosotros”.

La derrota marcó el final de la temporada para Messi y el Inter Miami. A pesar de haber sido el equipo que más puntos sumó en la etapa inicial, la caída temprana en el torneo es un duro golpe para un club que tenía la meta de lograr el primer título de la MLS en su corta historia. Ahora, será tiempo de vacaciones para el plantel y poner el foco en el 2025.