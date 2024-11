Nuevas revelaciones del conflicto entre Ralf Schumacher y ex su esposa luego de que el piloto anunciara su relación con su novio

Cora junto a su ex esposo Ralf Schumacher. (Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Cora Brinkmann estuvo casada con Ralf Schumacher durante 13 años, entre 2001 y 2014. En julio pasado, Ralf se declaró gay cuando reveló en las redes sociales que ahora está en una relación con el gerente comercial francés, Etienne Bousquet-Cassagne. Tras esta confesión, Cora afirmó que fue la primera vez que conoció la relación de su ex esposo y declaró que desde entonces lleva una luchar contra su salud mental y que sufre ataques de pánico.

La presentadora de TV alemana compartió en sus redes que estuvo en la búsqueda de comenzar sesiones de terapia, ya que la situación “ha abierto muchas viejas heridas” después de su divorcio con el ex piloto hace una década. “Para poder procesar los eventos de los últimos años, busqué ayuda terapéutica de manera proactiva. Las experiencias durante la separación y el divorcio posterior en 2014 me sacudieron profundamente y aún debo procesar estos eventos hasta el día de hoy”, agregó.

Y en declaraciones al Bild, la modelo expresó: “Hoy ha sido un día difícil para mí. Al principio, solo fue posible la conversación con el abogado con la ayuda de un terapeuta. Ayer y hoy tuve ataques de pánico y taquicardia porque temía ser atacada nuevamente. La terapia está sacando todo a la superficie”.

Cabe recordar que, meses atrás, Caro había acusado a Ralf de ocultarle que era homosexual y salió a criticarlo de forma pública: “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó Brinkmann en una entrevista que le concedió al medio Der Spiegel, y agregó: “Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”

Ralf Schumacher, Cora Brinkmann y David Schumacher en medio de una disputa familiar tras los tensos dichos

En medio de las acusaciones, David Schumacher, hijo del ex piloto de Fórmula 1 Ralf y hermano de la leyenda Michael Schumacher, ha decidido hablar abiertamente para defender a su padre de las recientes acusaciones de su madre. En un comunicado dijo lo siguiente:

“Normalmente no me gustaría hablar de asuntos familiares en público porque estos temas no tienen por qué hablarse en internet. Desafortunadamente, mi madre parece ver esto de otra manera. Ahora es el momento de ponerle fin. Solo quiero vivir mi vida en paz y alcanzar mis metas sin que me pregunten sobre todas las cosas de las que mi madre acusa a mi padre y a mí”, expresó David.

Además, el corredor dejó un fuerte testimonio sobre Cora: “Como ella no estaba en el estado mental adecuado para cuidar de mí, y yo no quería crecer en un ambiente donde lo único que importaba todo el día era lo mala persona que era mi padre, simplemente no quería estar cerca de ella nunca más.”

Debido a la magnitud del acoso recibido, Cora comunicó su decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que la creciente ola de odio que sufrió tras las declaraciones de su hijo la impulsó a tomar esta decisión. No solo recibió mensajes de odio, sino que también fue objeto de amenazas de muerte y sugerencias para que atente contra su propia vida, situación que describió como “insoportable”, según reveló la revista alemana Bunte.

Publicación de Ralf Schumacher en donde compartió una foto junto a su pareja Etienne (@ralfschumacher_rsc, Instagram)

Ralf Schumacher reveló su orientación sexual en un sentido mensaje en el que compartió una foto junto a su pareja Etienne, ambos contemplando una puesta de sol. Según medios alemanes, el entorno del ex corredor, de 49 años, supo desde hace tiempo la relación, pero decidió informarla tiempo después. “Lo mejor en la vida es tener a tu lado a la pareja adecuada con la que puedes compartirlo todo,” escribió Schumacher en Instagram.