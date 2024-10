La denuncia de la ex esposa de Ralf Schumacher tras el enfrentamiento con su hijo que desató un escándalo familiar: “Insoportables”

La ex esposa de Ralf Schumacher se alejó de las redes

Cora Brinkmann, reconocida figura en el mundo del automovilismo y ex esposa del piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher, tomó la drástica decisión de retirarse de las redes sociales tras una serie de desafortunados eventos familiares en los últimos tiempos. La situación se desencadenó luego de que su hijo, David Schumacher, de 22 años, realizó graves acusaciones desde su cuenta oficial sobre el preocupante estado psicológico de su madre.

Este conflicto familiar, ampliamente difundido en los medios de Alemania y el resto de Europa, escaló a niveles insostenibles, lo que provocó que Cora se aleje de sus redes sociales para proteger su integridad mental y emocional.

El punto crítico de este drama comenzó cuando David compartió en sus plataformas sociales una serie de declaraciones en las que acusaba a su madre de tener problemas mentales. Una de las situaciones más alarmantes que narró fue un incidente automovilístico en el que, según David, Cora casi causó un accidente mientras él viajaba como pasajero. Estas acusaciones, lejos de quedarse en el ámbito privado, encontraron eco en un público ávido de información sobre la vida personal de figuras públicas como los Schumacher.

Tras la propagación de ese texto a traves de internet, la mujer de 47 años actuó rápidamente por la vía legal, enviándole a su hijo una solicitud de cese y desistimiento. Cabe destacar que horas después, el joven ya había borrado los posteos que había publicado. Un episodio que intensificó el debate entre los usuarios, exponiendo aún más a la familia a las críticas públicas. Ante el aluvión de comentarios y rumores que empezaron a circular, la reacción en redes fue inmediata y virulenta.

Debido a la magnitud del acoso recibido, Cora comunicó su decisión de retirarse temporalmente de las redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó que la creciente ola de odio que sufrió tras las declaraciones de su hijo la impulsó a tomar esta decisión. No solo recibió mensajes de odio, sino que también fue objeto de amenazas de muerte y sugerencias para que atente contra su propia vida, situación que describió como “insoportable”, según reveló la revista alemana Bunte.

El mensaje que publicó Cora, la ex esposa de Ralf Schumacher

Por ello, como medida de protección, Cora decidió no solo retirarse de las redes, sino también desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones. Este movimiento, aunque drástico, busca reducir la exposición al toxicidad en línea y preservar su bienestar emocional y psicológico.

El trasfondo del drama familiar se hizo aún más complejo con la reciente declaracion de amor de Ralf Schumacher hacia su novio Ettiene, hecho que ocurrió pocas semanas antes de la declaración pública de David. El hermano de Michael compartió su nueva relación a través de una foto de pareja en Instagram, noticia que resonó en los medios al ser una figura de perfil alto. “Lo más bello de la vida es cuando tienes a tu lado al compañero adecuado con quien compartirlo todo”, escribió el alemán, que también aprovechó dicha publicación para mostrar su felicidad luego de dar a conocer la noticia: “Muchas gracias por las numerosas felicitaciones y comentarios. Estamos muy contentos y gracias a todos”.

David expresó su apoyo hacia su padre en este momento relevante de su vida, mientras que Cora reaccionó con críticas hacia su ex marido, acusándolo de haberla utilizado y manifestando su dolor por enterarse de su orientación sexual a través de los medios.

En entrevistas posteriores, como la otorgada a Der Spiegel, la ex pareja de Schumacher aseguró haberse sentido traicionada y descubrió la novedad que hizo pública Ralf como una “puñalada en el corazón”. “Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la ex esposa con la que tuviste un hijo”, analizó.

“Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, se preguntaba la modelo, que estuvo casada con Ralf durante catorce años (desde 2001 hasta 2015).

Ralf Schumacher con su nueva pareja, Ettiene