El hijo de Michael Schumacher reveló detalles desconocidos de la relación con su padre y su vida después del accidente

Michael Schumacher compartió su pasión por el automovilismo con su hijo Mick desde una edad muy temprana (Efe)

Mick Schumacher, hijo del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, ha seguido de cerca los pasos de su padre en su carrera deportiva. Desde una temprana edad, Mick confesó que replicaba todo lo que hacía su padre, reforzando la profunda influencia que este tuvo en su vida y en su formación como piloto. En una reveladora conversación para el libro Inside Mercedes F1, Mick comentó cómo esta herencia moldeó su carrera, incluso en los momentos más desafiantes.

“Yo era un niño loco. Todo lo que hacía mi padre, lo hacía yo”, confesó Mick a Matt Whyman, autor del libro. Comenzó a correr en karts a la corta edad de tres años. A los seis, ya estaba buceando por primera vez y a los diez, experimentando con el paracaidismo. “Mi padre siempre estuvo muy abierto a que probara lo que quisiera hacer y las carreras eran todo lo que quería hacer, porque lo disfrutaba al máximo”, recordó Mick, subrayando el apoyo incondicional que recibió de Michael en su inclinación hacia el automovilismo.

No obstante, Mick también mencionó los retos que implicaba tener a un padre tan famoso y exigente. “Una vez, en una carrera de karts, frené muy tarde al entrar en una curva y gané mucho tiempo. Cuando se lo conté, me dijo, ‘sí, pero deberías haber frenado así en todas las curvas’”, rememoró.

“Cada vez que sentía que no me lo tomaba en serio, me decía, ‘Mick, ¿preferirías ir a jugar al fútbol con tus amigos? Si es así, no necesitamos hacer todo esto’. Yo insistí en que quería competir y él dijo, ‘está bien, hagámoslo como es debido’. Así que empezamos a hacer más karting europeo y fui mejorando”.

Mick Schumacher comenzó a correr en karts a los tres años, siguiendo los pasos de su padre Michael (Reuters)

Michael Schumacher, quien comparte con Lewis Hamilton el récord histórico de lograr siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, sirvió como una guía crucial en el desarrollo de Mick. Sin embargo, todo cambió con el trágico accidente que sufrió Michael. “Luego mi padre tuvo un accidente”, expresó Mick sobre el momento que alteró radicalmente su vida. “Empecé a competir en las categorías de fórmula al año siguiente y, a partir de entonces, tuve que hacerlo todo por mi cuenta. Pero definitivamente aprendí muchos puntos técnicos de él que todavía uso hoy, así como de su entrenamiento”.

Desde que se integró a la Fórmula 1, Mick compitió para Haas durante dos temporadas, hasta perder su asiento al finalizar 2022. Posteriormente, asumió el rol de piloto de reserva para Mercedes, equipo con el que su padre compitió entre 2010 y 2012, ayudando a establecerlo en la competición. A lo largo de su participación con Mercedes, Mick ha seguido aprendiendo y manteniendo la esperanza de regresar a la Fórmula 1.

A pesar de las oportunidades de un regreso, hasta ahora Michel Schumacher ha enfrentado múltiples barreras. Audi y Williams han decidido no contar con él para sus alineaciones venideras, optando por otros pilotos prometedores como Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto, respectivamente. Tampoco en Mercedes se materializó un retorno tras la partida de Lewis Hamilton. Andrea Kimi Antonelli ha sido reclutado para completar el equipo junto a George Russell, lo que ha dejado a Mick una vez más sin un asiento en la F1.

En cuanto a su futuro, Mick sigue compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia con Alpine, donde ha vivido recientes éxitos. A sus 24 años, muestra resiliencia y continúa buscando oportunidades para establecerse en la Fórmula 1, inspirándose en el legado de excelencia deportiva que dejó su padre, uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos.