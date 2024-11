El drama que sufrió el cuerpo técnico del PSG por una repentina muerte: “Nos enteramos al final del partido”

Murió Raquel, la pareja de Rafel Pol, asistente del PSG

El Paris Saint Germain atraviesa un momento de duelo luego de que Rafel Pol, miembro del cuerpo técnico de Luis Enrique, perdiera a su pareja Raquel tras una larga enfermedad. Al término del partido en el que el PSG venció al Angers por 4-2 como visitante, válido por la fecha 11 de la Ligua 1, el entrenador le dedicó la victoria a su mano derecha en el staff y a su compañera fallecida.

“Quiero aprovechar que me dirijo a la televisión del club para dedicar esta victoria a una persona muy importante para el staff. La esposa de Rafel, Raquel, lamentablemente falleció hoy. Me hago portavoz de todos nosotros en el Paris Saint Germain. Queremos dedicar esta victoria a Rafel, a su familia y a la familia de Raquel. Nuestro apoyo más sincero y toda la fuerza del mundo. Raquel nunca se irá, siempre estará con nosotros. Es un momento muy triste. Nos enteramos de su fallecimiento justo al final del partido”, declaró un Luis Enrique visiblemente emocionado.

Pol y Luis Enrique mantienen una relación profesional que comenzó en 2011 en la Roma, cuando el entrenador asturiano dirigía al club italiano. Desde entonces, Rafel estuvo junto al reconocido DT en sus etapas al frente del Celta de Vigo, en su exitoso paso por Barcelona y la selección de España, hasta su llegada al PSG en 2023.

Una vez que finalizó el encuentro, el ayudante de campo de Luis Enrique rindió homenaje a su pareja a través de una publicación en las redes sociales, en la que expresó su dolor y agradecimiento por el tiempo compartido. “A la vida, por injusta que parezca hoy, le estoy infinitamente agradecido por el amor y el tiempo que me regaló con Raquel”, escribió Pol.

En el mensaje, el asistente técnico del Paris Saint Germain destacó el impacto duradero que ella dejó en su vida, afirmando: “Raquel no se irá... la buscaremos dentro, porque ahí estará. Te quiero infinito”.

La pérdida que sufrió una persona muy cercana al entrenador español generó numerosas muestras de apoyo hacia Pol y el cuerpo técnico del equipo parisino, quienes expresaron públicamente su intención de honrar la memoria de Raquel. Así fue el caso de varios de los futbolistas del PSG. Marco Asensio, Carlos Soler, Achraf -escribió “Estamos contigo”- fueron algunos de los que dejaron un comentario en su publicación. “Forza”, fueron las palabras de Arnau Tenas y Álvaro Morata, futbolista de la selección española y que hoy milita en el Milan, también se sumó a los mensajes de condolencias. “Un abrazo enorme”, redactó el delantero.

Pol, oriundo de Campanet, Mallorca, comenzó a trabajar como preparador físico y ascendió a segundo entrenador en 2022 tras el quiebre en la relación entre el propio Luis Enique y Jesús Casas, su anterior asistente técnico.

Este suceso se produjo luego de una nueva victoria del PSG, la novena en el comienzo de la máxima categoría del fútbol de Francia. Tras las primeras 11 jornadas, el conjunto de la capital marcha como líder del certamen con 29 puntos. Está invicto y le sacó seis unidades de ventaja a su inmediato perseguidor, Mónaco, que tiene 23. En contrapartida, el presente del equipo parisino en la Champions League no es el mejor: viene de caer en el Parque de los Príncipes ante el Atlético de Madrid (1-2) y se ubica en la 25° posición con sólo cuatro puntos en la misma cantidad de encuentros disputados.

El entrenador español rindió homenaje a la pareja de su máximo colaborador (REUTERS/Manon Cruz)

El mensaje de Rafel Pol para su pareja:

“A la vida, por injusta que parezca hoy, le estoy infinitamente agradecido por el amor y el tiempo que me regaló con Raquel. Hoy es inevitable el dolor, fruto del miedo a perder algo maravilloso, pero Raquel no se irá. Nuestra realidad se esculpe a partir de la memoria; por ende, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado.

El ahora no es más que una colección de huellas, y las que deja Raquel son grandiosas, motivo de inspiración, no de sufrimiento. Por ello, como nos enseñó Raquel, no la pensaremos ausente, no la buscaremos en el olvido, la buscaremos dentro, porque ahí estará. Te quiero infinito”.