La contundente frase del DT de Aston Villa sobre el infantil penal que decretó la derrota en Champions League: “Es muy extraño”

La derrota de Aston Villa ante Brujas en el Jan Breydelstadion de Bélgica estuvo lejos de ser digerida con facilidad porque, más allá de ser la primera caída en cuatro jornadas de la Champions League, el único gol del compromiso convertido por Hans Vanaken al inicio del complemento provino de un penal tan infantil como pocas veces visto en la alta competencia.

La historia tuvo lugar a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando se registró la insólita equivocación del defensor inglés Tyrone Mings. El arquero de los Villanos, Emiliano Martínez, se dispuso a reiniciar el juego desde abajo en su propia área con un pase en la dirección de su compañero, quien estaba distraído y agarró la pelota con la mano. La acomodó y volvió a sacar. Sin embargo, el paso en falso del zaguero central no tenía marcha atrás.

Ante las protestas inmediatas de los jugadores del Brujas, el árbitro alemán Tobias Stieler no dudó y sancionó el penal, que fue respaldado por el VAR a cargo de su compatriota Benjamin Brand. Vanaken le dio la victoria a su equipo y le puso punto final a la invencibilidad de Dibu, que no había recibido goles en la presente Liga de Campeones ante Young Boys (3-0), Bayern Múnich (1-0) y Bologna (2-0).

En conferencia de prensa, el entrenador del Aston Villa Unai Emery no pudo esquivar la consulta obvia por la acción que dio la vuelta al mundo y privó a su equipo de conservar puntaje ideal en la Fase Liga del torneo: “Este error es muy, muy extraño. No le corresponde a Tyrone Mings ni a Emi Martínez explicarlo. Sólo me ha pasado una vez en toda mi vida: hoy. Tenemos que olvidarlo rápido”. “Este error no se va a repetir de nuevo, creo que nunca en mi vida, nunca más. Es un error. No es un error que queramos cometer, pero no hay nada que podamos hacer ahora, tenemos que seguir adelante”, insistió.

Unai Emery catalogó como un "error" la jugada que privó al Aston Villa de seguir con puntaje ideal en la Champions League (REUTERS/Tony O Brien)

Además, reveló que no se había percatado de la jugada en el momento: “No la vi. Pero vi a sus jugadores corriendo hacia el árbitro diciendo: ‘Mano’. ¿Quién sabe? Es solo una de esas acciones. Mató el juego”. A continuación, se refirió a la situación de que no hayan expulsado a Mings en declaraciones recogidas por el diario inglés The Sun: “Estaba sin goles. Si es una mano deliberada y ya tiene una amarilla, ¿por qué no lo expulsaron?”.

Por otro lado, el director técnico del Brujas, Nicky Hayen, se refirió a la jugada de la discordia: “Seguro que fue penal y lo supimos de inmediato. Tomó el balón y lo devolvió. Al final, fue penal. Pero si teníamos que conceder algo así, hubiera sido muy amargo. Es un pequeño regalo que tomamos con gusto”.

Dibu Martínez, quien fue uno de los tres argentinos en el partido (Emiliano Buendía ingresó en el segundo tiempo en la visita y Zaid Romero fue suplente en el local), aún no se expidió sobre esta jugada puntual, pero realizó una publicación en redes sociales dedicada a los hinchas que fueron a Bélgica: “Gracias por el apoyo de ayer”. Vale destacar que el arquero venía de ganar por segundo año consecutivo el Trofeo Lev Yashin al mejor portero del mundo en la gala del Balón de Oro.

Aston Villa quedó en la octava colocación con nueve puntos, en zona de clasificación a los octavos de final de la Champions League, pero no se puede relajar porque del 9° al 24° disputarán un Playoff para dirimir los ocho boletos restantes a los octavos. Debe recibir a la Juventus en Inglaterra (27/11), chocará con el RB Leipzig en Alemania (10/12), visitará al Monaco (21/1) y cerrará contra el Celtic en casa (29/1).

En el plano doméstico, los Villanos están sextos en la Premier League con 18 puntos, por detrás de Liverpool (25), Manchester City (23), Nottingham Forest (19), Chelsea (18) y Arsenal (18) con cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. El próximo sábado visitarán al puntero a partir de las 17 (hora argentina) por la 11ª jornada del certamen.