La comunicación por radio de Max Verstappen que anticipó el choque de Colapinto en Brasil

Dura patada en el rostro y 10 puntos de sutura: la lesión que sufrió una de las figuras del Barcelona en la Champions League

El defensor Pau Cubarsí no pudo terminar el partido ante Estrella Roja de Belgrado a causa del golpe que recibió. .“Lo he visto de cerca y me ha salpicado la sangre”, explicó su compañero Iñigo Martínez