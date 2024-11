Se confirmó la nueva lesión de Neymar tras pasar casi un año inactivo: cuánto tiempo le demandará la recuperación

El físico representa un obstáculo para el talento de Neymar (REUTERS/Walid Zain/File Photo)

Neymar, el reconocido futbolista brasileño, vuelve a enfrentar un desafío en su carrera deportiva debido a una nueva lesión que lo alejará del campo de juego hasta inicios del 2025. El delantero, de 32 años, tuvo que retirarse después de solo 30 minutos en el partido en que su equipo, el Al Hilal, venció 3-0 al Esteghlal por la Champions Asiática. El motivo de su retiro fue un desgarro en el tendón de la corva, lesión que lo mantendrá fuera por un periodo de entre cuatro y seis semanas.

Ney venía de superar una larga pausa de más de un año debido a una grave lesión sufrida el 17 de octubre de 2023, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay mientras jugaba para la selección de Brasil. En ese encuentro, el futbolista sufrió roturas tanto en el ligamento cruzado anterior como en el menisco de la rodilla izquierda. “Neymar no es un caso fácil”, reconoció el entrenador del Al Hilal, Jorge Jesús. “Médicamente su rodilla se ha curado, pero tendrá problemas musculares porque lleva mucho tiempo sin jugar”, añadió.

Desde su llegada al Al Hilal por casi 100 millones de euros (aproximadamente 118 millones de dólares), Neymar ha podido disputar solo siete encuentros en total, una cifra reducida teniendo en cuenta la magnitud de la inversión. “El ritmo del equipo es muy alto. Tendrá problemas musculares hasta que consigamos reequilibrarlo”, enfatizó el orientador portugués. Esta situación genera preocupación en el club saudí, que analiza seriamente cortar el vínculo a fin de año. Santos de Brasil, el club que lo vio nacer, y el Inter Miami, aparecen como destinos posibles para el astro ex Barcelona y PSG.

El parte médico del Al Hilal con la actualización de cuánto tiempo estará inactivo: de cuatro a seis semanas

La lesión se dio en el minuto 85 del encuentro, cuando Neymar intentó controlar una pelota en el área rival e hizo un gran esfuerzo al estirarse. Automáticamente, el jugador se percató de que algo estaba sucediendo y se llevó las manos al rostro. Aunque intentó probar por unos instantes, el brasileño se tiró al piso y comenzó a tomarse la cara posterior de su pierna derecha.

Una vez que tuvo que salir del partido, comenzó a revolear cualquier cosa que se cruzaba en su camino. Las cámaras captaron cómo tiraba las canilleras y los botines mientras se los sacaba. Horas después del hecho, posteó una historia de Instagram y se manifestó al respecto: “Sentí como si tuviera calambres, ¡pero muy fuertes! Haré exámenes y espero que no sea nada más”. Luego aclaró que “es normal que después de un año pueda pasar eso. Los médicos ya me habían avisado, así que tengo que tener cuidado y jugar más minutos”. Eso no sucederá, al menos, hasta 2025. Y tal vez ocurra con otra camiseta...

En cuanto al rendimiento general del Al Hilal, el equipo dirigido por Jorge Jesús se posiciona en lo más alto de la Saudi Pro League, acumulando 25 puntos en nueve jornadas, producto de ocho victorias y un empate. El próximo compromiso del conjunto será contra el Al Ettifaq el viernes 8 de noviembre. A pesar de sus problemas de lesiones, se espera que Neymar pueda estar en condiciones de jugar en el enfrentamiento ante el Al Ittihad por la Saudi King’s Cup el 7 de enero, o posteriormente en el duelo contra el Al Orobah el 11 de enero.