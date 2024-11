Neymar se iría del Al-Hilal a final de año: los dos clubes que podrían estar tras sus pasos

Neymar podría no seguir en el Al Hilal a partir de enero (Reuters)

La situación en torno a Neymar en el fútbol saudí está generando un creciente descontento, especialmente tras su fallido regreso a las canchas. El jugador del Al Hilal, quien recientemente volvió a la actividad después de más de un año, se retiró lesionado en el duelo de la Liga de Campeones Asiática contra el Esteghlal. La nueva lesión en el femoral, ocurrida a los 30 minutos de juego, es otro revés en su carrera, luego de una severa cirugía de rodilla que lo mantuvo fuera de acción en la temporada 2023/2024.

La presencia de Neymar en el club saudí, que comenzó con gran expectativa en el verano de 2023, se ha convertido en una fuente de frustración debido a sus problemas físicos recurrentes. Adquirido por la cifra exorbitante de 90 millones de euros, el brasileño era visto como el fichaje estrella del mercado. Sin embargo, las constantes lesiones hicieron que los directivos del club se estén cuestionando su inversión.

Según fuentes del canal Action Ma3 Waleed, que tiene derechos de emisión de la Saudi Pro League, la directiva del Al Hilal estaría considerando finalizar su vinculación con el ex PSG en la ventana de transferencias de enero. El club, con el que firmó hasta junio, estaría dispuesto a prescindir de sus servicios, impidiendo su inscripción para la próxima temporada, en un intento por dejar atrás este capítulo y buscar alternativas para el ataque.

Neymar llegó al fútbol saudí con 31 años tras una temporada complicada en el Paris Saint-Germain, donde su salida fue objeto de críticas por parte de la afición. A pesar de recibir ofertas de importantes clubes europeos, el brasileño optó por aceptar el lucrativo contrato en Arabia Saudita, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados del mundo, con un salario de 100 millones de euros.

Neymar se lesionó en el último partido con el Al Hilal

Desde su llegada al Al Hilal Neymar solo ha jugado en siete partidos oficiales, anotando un gol y brindando tres asistencias. Estos pobres registros reforzaron la percepción de su paso por el club como una aventura fallida.

En contraste, uno de los nombres que suena para reemplazarlo es Cristiano Ronaldo, actual figura del Al Nassr, quien ostenta un desempeño notable con ocho goles en 11 encuentros entre la liga nacional y la competencia continental.

El deseo del Al Hilal de hacerse con los servicios de Ronaldo es un reflejo de su intención de aliviar las frustraciones generadas por la situación de Neymar. Mientras tanto, la directiva no descarta evaluar otras opciones para fortalecer su delantera, con el respaldo financiero necesario para realizar fichajes significativos.

‘’Sentí como si fuera un calambre, solo que muy fuerte. Haré exámenes y espero que no sea nada más”, explicó Neymar recientemente en sus redes sobre la nueva lesión. “Es normal que después de un año pase esto, los médicos ya me avisaron, por eso tengo que tener cuidado y más minutos para jugar”, añadió el internacional brasileño, que no esta inscrito en las competiciones nacionales por la incertidumbre en cuanto a su recuperación, y por tanto, sea cual sea el alcance de su lesión, no volverá a jugar hasta el próximo 26 de noviembre en la quinta jornada de la ‘Champions’ asiática ante el Al-Sadd catarí

Esta información volvió a encender los rumores sobre su posible llegada al fútbol estadounidense para conformar el icónico trío de ataque que tantas alegrías le dio a los fanáticos del Barcelona junto a Luis Suárez y Lionel Messi en el Inter Miami. Sin embargo, desde Brasil también mencionaron un hipotético regreso al Santos, club desde donde salió directo a Europa en 2013.

Cabe destacar que pese a la ausencia de Neymar, el Al Hilal viene de consagrarse campeón en el torneo local con 14 puntos de diferencia ante su inmediato perseguidor el Al Nassr y, hasta el momento, con nueve fechas disputadas del nuevo campeonato, son líderes con 25 unidades, una más que el segundo, el Al Ittihad de Karim Benzema.