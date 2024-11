El sentido mensaje de Colapinto tras el choque que sufrió en Brasil: “Finde durísimo, si los hay”

El mensaje que le dedicó Colapinto a sus fanáticos (REUTERS/Carla Carniel)

Franco Colapinto atravesó el fin de semana más duro desde su arribo en la Fórmula 1: sufrió la muerte de su abuelo Leónidas, tuvo que correr en la categoría con unas condiciones climáticas muy adversas por primera vez desde su llegada a Williams y padeció un choque que lo obligó a abandonar un Gran Premio por primera vez. Sin embargo, el apoyo que recibió por parte del público fue incesante, en un Autódromo José Carlos Pace que se pintó de celeste y blanco.

El argentino tuvo bastantes inconvenientes en Brasil, en días que pintaban para ser recordados a lo largo de su vida. Nunca había competido tan cerca de su casa, ante una multitud de fanáticos que ansiaban verlo en el circuito de Interlagos. Sin embargo, el golpe que sufrió en su entorno familiar y los problemas que tuvo en pista cambiaron el ánimo del bonaerense, de 21 años.

A pesar de eso, el oriundo de Pilar sostuvo su actitud positiva y no perdió la confianza cada vez que la cámara lo captaba o se arrimaba a saludar a los aficionados que lo agasajaron luego de la carrera. “Finde durísimo si los hay... Me hubiera encantado disfrutar más de estos días tan especiales con tanta gente apoyándome. Sé del esfuerzo que hicieron para estar conmigo, y de verdad muchas gracias a todos por venir, no paran de sorprender al mundo”, escribió Colapinto en su cuenta personal de Instagram.

El posteo de Colapinto en sus redes

Aunque el piloto de 21 años no fue el único que expresó sus sentimientos, sino también una multitud de sus fanáticos, que le dedicó palabras de aprecio y consuelo para que pudiera superar el mal momento.”¡Vamos Franco! A dar vuelta la página y seguir hacia la meta, a seguir persiguiendo los sueños”, “gracias por llenarnos de orgullo. Seguí así que este país no te va a soltar la mano”, “pusiste la frente en alto y saliste después de todo con la gente, ya ganaste hermano”, “¡en las buenas y en las malas!” y “hoy sos más experimentado que ayer. Esto es un camino que recién arranca, crack. Orgullosos de vos”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

El fin de semana estuvo atravesado por los hechos que destacaron el furor que generó el piloto de Williams en la Argentina. El sábado se llevó a cabo un banderazo multitudinario en apoyo al piloto en el Parque Trianon, ubicado sobre la Avenida Paulista, de la ciudad brasileña. Allí, donde Infobae estuvo presente, se cantaron múltiples canciones para alentar al pilarense. “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”, fue el hit que marcó tendencia entre el público albiceleste.

El que también le dedicó un mensaje de apoyo a Colapinto fue su amigo Bizarrap. “En las buenas y en las malas, mucho más”, escribió el reconocido productor musical. Sumado a esto, lo estuvo acompañando durante todo el fin de semana e incluso tuvo la potestad de ser el invitado de honor y poder estar en los boxes con él. Esto mismo ocurrió durante el Gran Premio de México, en el que también estuvieron Duki y Nicki Nicole. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, todos juntos protagonizaron un divertido podcast publicado por la escudería Williams.

“Gracias a todos por venir, es un placer ver a tantos argentinos acá en Brasil alentándome. Es un placer tenerlos a todos empujando desde donde estén y es increíble el ruido que están haciendo acá en la carrera, así que feliz por tener tanto apoyo y gracias por venir”, había comentado Colapinto en el desfile de la carrera principal, en diálogo con F1 TV. Otro de los gestos que tuvo el piloto fue que, a pesar de la amargura de su choque y de estar golpeado anímicamente, salió a saludar a las personas que se acercaron a los boxes para verlo.