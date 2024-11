10 frases del Kun Agüero: el sufrimiento tras su retiro, cómo enderezó la “tensión” con Guardiola y un fuerte respaldo a Gago

El Kun Agüero ofreció una montaña rusa de emociones en su entrevista con ESPN. El ex delantero devenido streamer y empresario regaló ocurrencias y anécdotas, pero también quedó al borde de las lágrimas al hablar de la arritmia cardíaca que lo obligó a retirarse de las canchas cuando vestía la camiseta del Barcelona.

“Lo que no me imaginé es que al tercer control el cardiólogo me dijera que probablemente tenía que dejar de jugar. ‘Y si yo soy tu papá, te diría que dejes de jugar’, me dijo. Y empecé a pensar, me empecé a mentalizar de que tenía que dejar. Lo llevé bien hasta el 15 de diciembre cuando hice la conferencia, cuando tuve que decir que se acabó. La pasé muy mal”, confesó sobre lo ocurrido a fines de 2021, cuando colgó los botines tras consagrarse con la selección argentina en la Copa América.

Durante el programa, le pasaron un mensaje del cardiólogo Roberto Peidro, quien lo acompañó en ese proceso y también cuando era un niño, en Independiente. “Después de que me pasó eso, mi cabeza estaba todo el tiempo con que me iba a pasar algo, sentía que mi corazón funcionaba mal. Fue casi un psicólogo mío. Me decía, ‘andate tranquilo unos días a la montaña’. Y yo me iba y empezaba a transpirar pensando que tenía algo. Era mi cabeza”, reveló.

El ex atacante, de 36 años, intercaló un momento tan emotivo como el descripto con sus habituales bromas. Con su espontaneidad, se animó a interrumpir al aire a Sebastián Vignolo, conductor de F90, ante una necesidad fisiológica inoportuna. “Che cuándo hay corte. Me estoy meando, no puedo más, boludo”, sorprendió.

Y hasta le respondió un mensaje en vivo a Nicolás Otamendi, ex compañero en la Albiceleste y el Manchester City: “Me está cargando. ‘Vi una imagen y voy a tener que agrandar la tele, porque estás gordo’, dice. Y le digo que sí, hace tres años y medio que dejé de jugar, engordé. Es verdad que estoy un poco gordo, pero estoy mejor ahora”.

OTRAS DEFINICIONES DEL KUN AGÜERO

Su relación con Independiente

“Desde que me fui de Independiente, nadie me llamó o me invitó a eventos; nada. No es una queja, es la verdad. Y cuando asumió Tevez, me escribe un mensaje y me dice ‘cuándo vas a venir a ver al equipo’. Y yo voy, ¿por qué no? Otros entrenadores no me escribieron. Una vez le escribí a Holan para hablar y me colgó el teléfono. No me dio bola. Tevez me invitó y yo fui. Porque jugamos juntos, intenté ver qué necesitaba”.

Su respaldo al ciclo de Gago en Boca

“Cuando empiece a ganar confianza y empiece a ganar, Boca va a ir para adelante. Yo le tengo mucha fe a Fer, a Gago. Yo lo veía a su Racing y a mí me gustaba. No es soy íntimo amigo de Gago, eh, pero intentaba jugar al fútbol, que es lo que cuesta en Argentina”.

Cómo logró enderezar su vínculo con Guardiola tras un comienzo “tenso”

“Con Pep bien, al principio, era tensa la situación, porque él no me conocía, yo a él tampoco. En un momento fui y le dije ‘lo que me pedís, no puedo hacerlo’. Él quería que yo arrancara la presión, presión con el central, que siguiera con el arquero y, si la pelota iba al central, lo siguiera. Y claro, si me lo hacían tres o cuatro veces, cuando agarraba la pelota, estaba fusil, no podía ni gambetear, no tenía piernas. Al principio, me costó un montón. Después, él me empezó a decir ‘quedate con este central, no te muevas de ahí. Que este central no juegue’. Y ahí mejoró todo”.

Su consejo para su hijo Benjamín

“Como padre le digo ‘disfrutá, porque jugar al fútbol te saca todo. Te empezás a alejar de los amigos, de la familia. Yo me fui a los 18 años. En algún momento te da tristeza, porque pensás ‘qué cagada no poder ir a los cumpleaños, pero después es lindo. Tenés tiempo para disfrutar”.

“Benja lo está llevando muy bien, el otro día también hablamos. Le dije: ‘Es todo lindo, pero te van a empezar a criticar’. Y me dijo: ‘No pasa nada’. Va a pasar que hay gente que lo va a criticar, que por qué está ahí, que erró un gol... Y tiene que aprender a que la gente sea mala”.

Las comparaciones que puede sufrir Benjamín Agüero con el Kun y su abuelo Maradona

“Es complicado, lo que tiene que hacer es no compararse. Lo bueno es que juega diferente a mí y a Maradona. Juega a un toque, más para asistir. Y está bueno. No es como Diego o como yo, que éramos gambeteadores, él es más jugador de equipo”.