Así fue el accidente de Franco Colapinto en la clasificación del Gran Premio de Brasil de la F1: despiste y golpe contra el muro

El accidente de Franco Colapinto

Franco Colapinto enfrentó un desafortunado inicio de jornada durante la clasificación en el circuito de Interlagos. La sesión, afectada por un cambio de horario debido a las tormentas, se tornó complicada debido a las condiciones meteorológicas y el estado del asfalto. Fue en la curva número 3 donde el piloto argentino perdió el control de su monoplaza, girando completamente antes de impactar contra las vallas de contención.

Las imágenes capturaron el momento en el que Colapinto trataba de manejar la velocidad en las curvas hasta que su vehículo derrapó después de completar apenas dos vueltas. Tras el impacto, un asistente del equipo se acercó rápidamente, solo para confirmar que el coche no podría continuar en la clasificación. El accidente provocó una bandera roja y dejó a Colapinto sin más opción que esperar el resultado final de la sesión para conocer su posición de partida.

El accidente se produjo justo en la misma curva en la que antes tuvieron incidentes Liam Lawson (Racing Bulls) y Guanyu Zhou (Sauber).

Producto de ese percance, Franco Colapinto pasó de séptimo puesto, que le daba un lugar en la Q2, a quedar 19 y fuera de la clasificación. Sin embargo, la noticia más destacada fue la eliminación de Lewis Hamilton, quien terminó en el puesto 14. Hülkenberg, Zhou y Bearman también quedaron eliminados en la Q1.

“No sé bien qué pasó. Fue irrecuperable. Muy triste, perdón por el equipo que va a tener mucho trabajo. No sé si podremos llegar a la carrera o no, una pena. Fue un error, mil disculpas al equipo, fue 100% mío el error. Ahora hay que pensar en la carrera, ver si podemos estar en la largada que es lo que más quiero. Fue un pequeño error que no tenía que haber ocurrido”, se lamentó el argentino en la rueda de prensa posterior.

Así quedó el monoplaza de Franco Colapinto

En lo que respecta al resto de los competidores, en una jornada de clasificación que desde el inicio estuvo marcada por las suspensiones y la incertidumbre, el británico Lando Norris, ganador del sprint, recortó tres puntos durante el sábado al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula 1 -cuarto en la prueba corta-, en el Gran Premio de San Pablo (Brasil) en el circuito de Interlagos, donde la lluvia que cayó durante la tarde obligó el aplazamiento a este domingo de la sesión de clasificación.

“No podemos controlar la meteorología. No es seguro pilotar. Ahora la FIA (Federación Internacional del Automóvil) está haciendo una nueva comprobación para ver la hora correcta en la que se pueda disputar la calificación”, comentaba el italiano Stefano Domenicali, presidente y consejero de la F1, confirmando el aplazamiento de la cronometrada principal.

Verstappen lidera ahora el Mundial con 367 puntos, 44 más que Norris y con 70 sobre Leclerc; a falta de cuatro carreras y del último sprint del año, en Losail (Qatar), en la penúltima prueba de un campeonato que se cerrará en Abu Dabi el próximo 8 de diciembre.

San Pablo completará el tríptico que arrancó hace dos fines de semana en Estados Unidos y se prolongó el pasado en Ciudad de México. Dentro de tres semanas, el Mundial se cerrará con otro ‘programa triple’ que se abrirá en Las Vegas (EEUU) y que, antes de la clausura de Abu Dabi, pasará por Qatar, sede del último fin de semana con formato sprint de la temporada.