“¡Marko, se viene Franco!”: el simpático cruce de uno de los líderes de Red Bull con fanáticos argentinos y la frase sobre Colapinto

Franco Colapinto fue elogiado por Helmut Marko

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) A sus 81 años, Helmut Marko sigue siendo una de las personas más influyentes en la estructura de Red Bull. Conocido como el Doctor, suele ser frontal y como ex piloto tiene el ojo clínico para saber identificar a un buen corredor y desde hace unas semanas posó su lupa sobre Franco Colapinto, al que elogió. Este viernes, una vez terminada la actividad, Infobae pudo conversar con él y fue testigo de un particular episodio con hinchas argentinos en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo.

Marko se retiró caminando con un asistente. Llevó en su mano derecha un bolso de cuero de color marrón que tiene sus años, pero luce impecable y quizás lo acompaña desde sus épocas de competidor; incluso cuando supo correr en la Argentina en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires en 1971 y 1972, en las temporadas internacionales de Mundial de Sport Prototipo. En esas competencias abandonó en el primer intento junto al neerlandés Gijs van Lennep con un Porsche 917 y fue cuarto junto al británico Vic Elford a bordo de un Alfa Romeo 33TT3.

El experimentado austriaco dibujó una enorme sonrisa al salir por la explanada ubicada en la parte posterior de los boxes del circuito de Interlagos, sede de la fecha 21 del campeonato de Fórmula 1. Es que se encontró con unos 30 argentinos que le gritaron: “¡Vamos, Marko, se viene Franco, eh!”. El Doctor reaccionó de forma feliz y hasta levantó su brazo izquierdo para saludar.

Los fanáticos que viajaron a alentar al bonaerense de 21 años ya estaban al tanto del avance de las negociaciones entre Red Bull y Williams, en las que se involucró de forma personal el propio jefe del equipo, Christian Horner. Al ver a Marko, y sabiendo el peso que tiene en las decisiones de la escudería austriaca, los hinchas fueron directos para darle un marco de color al tema.

Helmut Marko, acelerando un Porsche 917 en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires de 1971. Su vínculo con Argentina comenzó hace 53 años (archivo revista CORSA)

Este medio fue testigo de eso y uno metros más adelante le preguntó a Marko si aceptaba unas preguntas. Accedió, pero aclaró que tenía apuro. La pregunta lógica sobre Colapinto no la esquivó: “Es un piloto muy rápido. Es un joven muy talentoso que mostró lo que tiene y se adaptó pronto a la F1. Es muy interesante”.

Si le gustaba como compañero de equipo a Max Verstappen, evitó entrar el juego de los titulares mediáticos y lanzó un “no sé”, para rápidamente detallar: “Él hoy tiene contrato con Williams y habrá que ver”. Por último, reconoció a la gente y dijo que “los argentinos tienen mucha pasión”. “Lo quieren mucho a Franco y recién lo acabamos de ver”, agregó en referencia al grito que le tiró la gente.

El Doctor se disculpó y apuró su paso tras dejar su mirada sobre el tema candente del paddock, pero su opinión no es una más. Se trata de la voz fuerte en el programa de desarrollo de pilotos Red Bull Junior. Es el que suele tener la última palabra a la hora de promover jóvenes talentos ya sea en el equipo principal o en el satélite, Racing Bull. En sus pergaminos en esa gestión se encuentran Sebastian Vettel (cuatro títulos mundiales), Max Verstappen (actual tricampeón) y Daniel Ricciardo, por nombrar algunos.

Cada vez que vio un talento no lo dejó escapar. Es clave en la interna de Red Bull al punto de haber sido amigo y mano derecha de Dietrich Mateschitz, el recordado fundador y copropietario de la empresa de la bebida energizante. Esta empresa que en 2004 compró la escudería Jaguar y que al año siguiente se transformó en Red Bull: llevan conquistados siete Campeonatos Mundiales de Conductores y seis de Constructores.

Franco Colapinto estaría muy cerca de ser piloto de Red Bull (Brasil). EFE/ Andre Coelho

El panorama de las negociaciones entre Red Bull y Williams por Colapinto continuó con el correr de las horas al punto que el jefe de la escudería inglesa, James Vowles, acotó por completo su presencia ante los medios y este viernes tuvo una irónica respuesta cuando le preguntaron por su tercer encuentro con Horner. En un evento de la FIA, bromeó sobre la presencia de su par de Red Bull en el edificio de Williams. Dijo que simplemente fue a probar el café que servían allí. Pero detrás de las fintas mediáticas hay otra trama cocinándose: la chance es que Franco sea directamente compañero de Verstappen en 2025.

Infobae pudo saber que el tema está avanzado, pero este fin de semana no habría una confirmación. Williams tendría la última palabra y en los próximos días se darían a conocer las novedades sobre el futuro de Colapinto, quien este jueves en la conferencia de prensa dejó en claro que “hoy” no tiene butaca para el 2025. “Creo que, si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro”, advirtió.

Franco debutó en la fecha 15 de la temporada, cuando reemplazó a Logan Sargeant en Italia. Con solo dos pruebas previas, el Rookie Test de Abu Dhabi el 28 de noviembre de 2023 y la práctica libre 1 en Silverstone, el pasado 5 de julio, el de Pilar sorprendió pues terminó las seis carreras que disputó, contando la Sprint de Austin, en los Estados Unidos. Sumó puntos en su segunda competencia al ser octavo en el siempre peligroso circuito callejero de Baku, en Azerbaiyán. Y en la mencionada cita estadounidense completó el top diez y cosechó otra unidad.

Cabe recordar que Williams en 2025 tendrá como pilotos titulares a Alex Albon, actual compañero de Colapinto, y Carlos Sainz, quien llegará desde Ferrari. Pero todo indicaría que sería competidor de ellos en la próxima temporada y como dice el eslogan de Red Bull, tendría alas para seguir volando en la Fórmula 1.