Mano a mano con el director de Williams: qué lo impresionó de Colapinto, el secreto en la F1 y el futuro del argentino

El abrazo de Sven Smeets con Franco Colapinto tras su victoria en Imola en la Fórmula 2 (@francolapinto)

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Como ex competidor, pues supo ser navegante en el Campeonato Mundial de Rally (WRC), Sven Smeets sabe lo que es estar arriba de un auto de carrera y en una función clave, pues quien se ubica a la derecha en dicha disciplina constituye los ojos del piloto. Desde 2021 es el director deportivo del equipo Williams de Fórmula 1 y fue el primero que le puso los ojos a Franco Colapinto para llevarlo a la academia de la histórica escudería inglesa.

A sus 52 años, es una figura reconocida en el automovilismo internacional, pues bajo sus órdenes el equipo oficial Volkswagen ganó cuatro títulos mundiales de Pilotos y Constructores en el WRC. Conoce Argentina por haber competido como navegante y en su rol de responsable de equipo.

Sabe mucho de Colapinto, pues lo siguió en cada una de sus carreras en la Fórmula 3 y la Fórmula 2 entre 2023 y esta temporada, cuando pegó el salto a la Máxima. Luego de cada competencia de las promocionales, el belga se acercó al corredor bonaerense de 21 años para hablar con él y preguntarle todos los detalles. En los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, aceptó el mano a mano con Infobae.

Sven Smeets y Franco Colapinto en una carrera de la Fórmula 3 en 2023. El belga siguió paso a paso la labor del argentino en los últimos dos años (@francolapinto)

-¿Qué vio en Franco cuando lo llamó a la Academia Williams?

-”Le habíamos echado un vistazo a Franco desde hace años. Lo que vi fue que tuvo una pronta adaptación a distintos tipos de vehículos. Se proclamó campeón de karting en su país, luego en España en la Fórmula 2 y luego se fue a Nueva Zelanda para hacer la Toyota Racing Series. Y de ahí pasó a LMP2 (Sport Prototipos). Pero cada vez que pudo estar en un buen equipo y con un buen coche, rendía realmente muy bien, incluso en LMP2. Puso el coche dos veces en la pole position. Recibí buenos comentarios de Nyck de Vries (ex piloto de F1 y ahora en el Campeonato Mundial de Endurance), que entonces era su compañero de equipo. Luego, en una carrera en Nueva Zelanda, si te fijas, estaba Liam Lawson delante de él y Yuki Tsunoda detrás. Pero a él nunca le habían hecho pruebas a diferencia de sus competidores. Siempre llegaba a los inicios de los campeonatos y conducía, y se veía que tenía mucho talento y que la velocidad estaba ahí en cuanto se subía a un buen coche. Así que nos lo llevamos a casa, sin conocerlo muy bien, porque había corrido la mayor parte del tiempo, no solo en monopostos. Pero luego, cuando pasó al equipo VAR en su primer año, ganó 2 carreras con la grilla invertida y tuvo algunas buenas clasificaciones. Así que en aquel momento dijimos, vale, hay mucho talento”.

-¿Cuánto valió el sobrepaso a Paul Aron en Imola, para ganar en la Fórmula 2?

-En realidad no tanto, porque hubo mérito suyo y presionó el error del otro piloto para adelantarlo. Pero, quiero decir, él ya era parte de la academia. Y lo que es impresionante, es que la primera parte de su temporada de Fórmula 2, que fueron las tres primeras carreras, no fue muy buena. Cometió muchos errores. Tuvimos una especie de charla de reajuste con él después de Australia y, a partir de entonces, lo asumió y aumentó enormemente su rendimiento, con lo que llegó la primera victoria. Por eso luego consiguió el FP1 en Silverstone.

-¿Por qué Franco aprendió tan rápido en la Fórmula 1?

-Buena pregunta. Pensábamos que habría necesitado más tiempo. Pero él procesó todo muy bien en su camino. Cómo trabaja con sus ingenieros, sus mecánicos y el equipo. Pero parece que le ha salido muy natural, y se mantiene muy tranquilo. Y nos impresiona mucho lo tranquilo que está y el tiempo que sigue teniendo en el coche para pensar en otras cosas además de en la conducción. Eso es lo que marca la diferencia.

Franco Colapinto con el Williams FW 46 en Interlagos (REUTERS/Carla Carniel)

Colapinto cumplirá en San Pablo un total de ocho carreras en la Máxima contando la Sprint que se disputará este sábado y en la que largará desde la 14ª posición. En su segunda competencia sumó puntos ya que fue octavo en Azerbaiyán y repitió la cosecha luego de completar el top diez en Austin, en los Estados Unidos.

Su rápida adaptación, combatividad para atacar y defender una posición, lo convirtieron en una de las máximas figuras emergentes de la F1. Pero por ahora no tiene butaca asegurada en 2025 como titular debido a que Carlos Sainz tomará su lugar en Williams y continuará Alex Albon. Mucho se viene hablando de Franco en estos días y en especial este fin de semana, donde avanzaron las negociaciones de Red Bull para poder incorporarlo.

-¿Cuál es el secreto de Franco?

-No sé si hay un verdadero secreto. Trabaja muy duro para llegar hasta aquí. Creo que tal vez sea esto. Manteniendo los dos pies en el suelo y trabajando muy duro para aprovechar la oportunidad que se le brindó.

-¿Qué pasará con Franco en 2025?

-Estamos intentando por todos los medios que siga en la F1 porque creemos que se lo merece. Y creo que en los próximos días podría aclararse el tema, pero no puedo decir más nada al respecto.

Franco Colapinto es la principal figura emergente de la F1 (F1)

-¿Coincide en que Franco generó un fenómeno popular?

-Argentina es muy apasionada cuando tiene deportistas de alto nivel. Lo vemos en el fútbol. Lo vimos en el tenis hace mucho tiempo, cuando había buenos jugadores. Yo mismo lo he visto cuando corrí en Argentina en el WRC. Así que sé que hay bastante presión que trae esto. También estoy de acuerdo contigo, pero creo que es muy bueno para el deporte que haya gente que se apasione por sus deportistas.

-¿Alguna historia de sus carreras en Argentina?

-También estuve allí con Citroën y luego como director de equipo durante muchos años. Es uno de los países a los que más me ha gustado ir porque es muy apasionado. El rally fue muy grande en Córdoba y alrededores. Una vez me invitaron a ir a ver a Boca-River y enseguida entiendes por qué la gente es muy apasionada por el deporte en Argentina. Eso es algo que me gusta mucho.

-¿Cómo ve hoy el Campeonato Mundial de Rally?

-Es una pena que solo haya 2 o 3 equipos (oficiales), porque en mi época había 21 coches de fábrica, que era mucho. Así que espero que con los cambios que quizá hagan para 2026, quizá vengan más fabricantes, porque es un deporte increíble, con pilotos increíbles, y tiene que seguir siendo un campeonato mundial.