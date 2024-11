Escándalo en Brasil: el cruce entre Marcelo y Mano Menezes que terminó con el lateral sin entrar y sentado en el banco de suplentes

El cruce entre Marcelo y Mano Menezes

El empate 2-2 entre Fluminense y Gremio dejó más que un punto en el marcador: reveló una inesperada tensión en el banquillo del equipo carioca. En los minutos finales del encuentro en el Maracaná, el técnico Mano Menezes protagonizó un desencuentro con el lateral Marcelo, quien estaba destinado a ingresar al campo para reforzar el equipo en el cierre del partido.

Todo comenzó en el minuto 45 del segundo tiempo, cuando el Flu aún ganaba 2-1. El experimentado entrenador decidió sustituir a Lima por el ex Real Madrid para asegurar la defensa. Sin embargo, tras una breve conversación entre ambos en la línea de banda, el DT aparentemente se molestó por algún comentario o gesto del jugador. La situación se tornó tensa cuando Menezes, visiblemente enfadado, canceló la sustitución de inmediato y gritó: “No entra”.

Marcelo regresó al banquillo con gesto serio mientras el director técnico optaba finalmente por el delantero John Kennedy en lugar del defensor. La decisión tuvo un costo: pocos minutos después, Gremio logró igualar el marcador con un gol de penalti anotado por Reinaldo. La frustración creció en el banquillo del Fluminense, donde Felipe Melo terminó siendo expulsado en los minutos finales tras protestar enérgicamente contra el arbitraje. De esta manera, este altercado añadió un nuevo elemento de tensión en el vestuario del conjunto de Río de Janeiro, que no logra encadenar resultados sólidos en la Serie A.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero oí algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a John Kennedy de extremo, es un jugador fuerte que te da salida. Siempre hemos tenido una salida. No creo que el equipo tuviera problemas por su llegada. No es fácil entrar en ese momento del partido. No entró para solucionar ningún problema, entró para mantener lo que teníamos. Y faltaban dos o tres minutos”, manifestó Menezes en conferencia de prensa al ser consultado por lo acontecido con el marcador de punta. Y luego, añadió: “Cuando entras, entras para cerrar el partido, no hay forma de evitarlo. Así que, cuando pones a un jugador en los últimos minutos, le dices que tiene que cerrar el partido. El jugador lo sabe. Pero lo resolveremos internamente”.

Tras el encontronazo con Mano Menezes, Marcelo no ingresó al campo y terminó el juego sentado en el banco de suplentes

Fluminense no atraviesa su mejor momento y se encuentra lejos de ser el equipo que ganó la pasada Copa Libertadores. Actualmente se encuentra en el puesto 12 de la tabla del Brasileirao con 37 unidades. Aunque es el último en acceder a un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana, también se ubica a sólo tres puntos de caer en la zona de descenso. Los de Porto Alegre, por su parte, aparecen un lugar por encima al ostentar un total de 39 puntos.

“En mi opinión, tendríamos que haber celebrado otra victoria aquí y no la celebramos por culpa del fútbol. En mi opinión, jugamos para que el marcador fuera de cuatro por las claras ocasiones que tuvimos. Tuvimos dos, tres ocasiones más de cara a la portería. Tuvimos una con Lima, tuvimos una con Nonato, tuvimos un buen control del juego durante casi toda la mitad. Tomamos la iniciativa, asumimos la responsabilidad, hicimos un buen partido. Pero cuando llegó el momento de cerrarlo, un balón largo, sin pretensiones... En medio de ella, el jugador del Gremio se deshizo del balón, lo metió en el área y el árbitro concedió el penal en esa última pelota del partido y nos volvieron a encajar un gol al final y nos fuimos con esa sensación de frustración, porque el equipo jugó para merecer otro resultado”, concluyó Menezes.