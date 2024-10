Quién es el “Mourinho 2.0″ que reemplazaría a Ten Hag y le obligaría a pagar una millonaria cláusula al Manchester United

El Manchester United pagará la cláusula de recisión, según la prensa inglesa (Reuters)

Rúben Amorim, nacido en enero de 1985, al igual que Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en la selección portuguesa, emerge como uno de los entrenadores más prometedores y cotizados en Europa. Con un estilo de juego caracterizado por la presión alta y el dominio del balón, el técnico del Sporting de Lisoba ha acumulado logros impresionantes. En la liga local ha sido imbatible, y en la Champions suma dos victorias y un empate, lo que lo ha colocado en el radar de los grandes clubes de Europa.

Según ha informado la prensa británica, Amorim está a punto de firmar con el Manchester United. El club luso ya habría confirmado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal que el Manchester está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 10 millones de euros que permitiría al entrenador portugués embarcarse en la aventura de la Premier League.

Amorim debutó como futbolista internacional con Portugal en el Mundial de Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Carlos Queiroz, coincidiendo en el equipo con Cristiano Ronaldo. Tras jugar en el Belenenses, Benfica y Braga, colgó las botas en 2017 para iniciar su carrera como entrenador.

En la temporada 2019-2020, durante su tiempo en el Braga, destacó por apostar por jóvenes talentos, incluyendo a Francisco Trincão (ex Barcelona). Su éxito le llevó al Sporting de Portugal en marzo de 2020, cuando el club desembolsó 10 millones de euros por su fichaje, una cifra destacable para el mercado portugués.

Con el Sporting, Amorim ha continuado su apuesta por la juventud y ha conseguido éxitos notables. En la temporada 2020-2021, llevó al equipo a ganar la liga después de casi dos décadas sin títulos. Además supo combinar la experiencia de jugadores veteranos como el portero español Adán y el defensa uruguayo Coates con jóvenes promesas como Nuno Mendes, Gonzalo Plata, João Palhinha, Matheus Nunes y Pedro Porro.

Amorim realizó un gran trabajo con el Sporting de Lisboa (Efe)

El entrenador de 39 años prefiere el uso de carrileros que puedan defender y atacar a lo largo de las bandas. Es fiel a la formación 4-3-3 y apuesta por la posesión del balón como base para desarrollar el ataque. En la temporada actual, el Sporting de Lisboa ha ganado sus nueve partidos de liga, con 30 goles a favor y apenas dos en contra. En la Champions League, el Sporting ocupa el octavo lugar con dos victorias y un empate (por delante del Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros grandes).

Su estilo y resultados le han valido el apelativo de “el Mourinho 2.0″ por parte del medio inglés The Sun. Incluso, José Mourinho, uno de los entrenadores más respetados del mundo, ha hablado sobre él: “Me gusta Amorim como persona, y me gusta como entrenador”. The Special One llegó a invitar a Amorim a trabajar con él en el Manchester United durante una pasantía, y desde entonces ha sido considerado su “aprendiz”, según confesó en diálogo con el medio Mais Fútbol.

A principios de este año, cuando Amorim fue vinculado al West Ham, Mourinho expresó: “Creo que tiene condiciones para poder entrenar en cualquier liga y en cualquier club. Está en una buena liga y en un gran club. La decisión es suya y serán los clubes los que le quieran o no”.

Amorim ha sido previamente relacionado con el Liverpool como potencial sucesor de Jürgen Klopp. Ahora, el Manchester United espera contar con él en el banquillo para su enfrentamiento contra el Chelsea en la Premier League, tras el partido contra el Leicester en la Copa de la Liga Inglesa, según informes recientes. Los próximos días podrían ser decisivos para el entrenador portugués, que está a las puertas de unirse a la élite del fútbol inglés.