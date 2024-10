Boca Juniors aprobó el último balance con un superátiv de más de 22 millones de dólares

La Asamblea de Representantes de Boca aprobó el balance con superávit

El pasado lunes 28 de octubre de 2024, la Asamblea de Representantes del Club Atlético Boca Juniors aprobó el balance del ejercicio 2023/2024 con un total de 140 votos a favor y 53 en contra (no hubo abstenciones). Los números arrojaron un superávit de u$s 22.221.419 a valor oficial (traducido a pesos $20.199.270.324).

Puertas adentro, se mencionó que los números fueron considerados “muy buenos” ya que dentro de este balance no estuvieron incluidos los ingresos por las transferencias de Aaron Anselmino (al Chelsea de Inglaterra), Ezequiel Fernández (a Al-Qadisiyah FC de Arabia Saudita) y Luca Langoni (al New England Revolution de la MLS), que rondan los 50 millones de dólares. ¿Por qué no se incluyeron? Es que fueron operaciones que se finiquitaron pasado el 30 de junio de este año.

Entre los datos difundidos por los miembros de la Asamblea presidida por Marcelo Lenga, se registraron:

Aumento del superávit del 431,78% con relación al ejercicio anterior.

Aumentaron los ingresos del club en un 41,75%

El Patrimonio Neto aumentó de U$S 190.213.195 a u$S 221.480.858, o sea un aumento patrimonial en dólares en el ejercicio del 16,44%

Solvencia: cobertura de pasivos 5,42 veces

Índice de endeudamiento muy bajo: 0,18

Por otra parte, se pasaron en limpio las 21 obras que se llevaron a cabo en el estadio Alberto J. Armando, dentro del marco general del proyecto de modernización de la Bombonera, más las 17 que se llevaron a cabo en el Predio de Ezeiza. Se hizo hincapié en la “reafirmación de la condición de Asociación Civil sin fines de lucro del Club Atlético Boca Juniors” (aprobado por unanimidad) y se enumeraron los 11 primeros contratos a juveniles en la institución, al mismo tiempo que se contabilizaron los 32 futbolistas que pertenecen a la entidad xeneize y están a préstamo en otros equipos.

Ricardo Rosica, secretario general de la institución, declaró en Cadena Xeneize: “Los números son exorbitantes y no están incluidas las ventas de Anselmino, Langoni y Fernández, o sea que el balance del año que viene va a ser superior. Todas estas cosas la oposición las sabe, votaron en contra el balance aduciendo que no les habían brindado información, cosa que nosotros cuando no estábamos en el gobierno padecíamos y no lo hicimos, porque nosotros no dimos información que no tenía que ver pura y exclusivamente con el balance. En los próximos días les vamos a brindar la información que ellos solicitaban y no tenían que ver con el balance aprobado".

Por otra parte, uno de los laderos del presidente Juan Román Riquelme manifestó: “La Asamblea fue brillante porque no solamente el balance que dio de ganancia sino por las obras que hemos realizado en los últimos años. Es redundante hablar de que la Bombonera se inundaba”.

En tanto, Rosica vinculó el allanamiento que se llevó a cabo ayer en la Bombonera con el resultado que arrojó el balance del ejercicio presentado en la Asamblea de Representantes: “Estuvieron en todos lados allanando. Tuvimos la tranquilidad de que estuvo nuestro cuerpo de Legales. Ahora seguirá la Justicia, ya estamos acostumbrados a que siguen ocupándose todo el tiempo de nuestro club. Mañana darán vista a por qué nos allanaron a nosotros. ¿Si creo que el allanamiento fue consecuencia de haber presentado un balance récord? A mí me da todo a pensar eso porque hoy tendrían que estar todos los medios hablando de Boca como ejemplo institucional”.