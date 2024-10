Francisco Cerúndolo dio el golpe en el Masters 1000 de París y eliminó al 7 del mundo: Rublev tuvo un ataque de furia y se lastimó la rodilla

Francisco Cerúndolo dio uno de los grandes golpes de este Masters 1000 de París: eliminó al 7 del mundo, Andrey Rublev, con un doble 7-6 que se extendió por casi 2 horas y media en el Accord Arena. El argentino avanzó a la tercera ronda, donde espera al ganador del choque entre el griego Stéfanos Tsitsipás y el chileno Alejandro Tabilo.

Una de las imágenes del partido estuvo en el hecho que protagonizó el tenista ruso cuando el duelo estaba 7-6 arriba para el argentino en el set inicial y 1-1 en el inicio del segundo. Fran comenzó con su servicio el tercer game y, tras un breve peloteo, Rublev envió la pelota a la red: se enfureció por su falla y comenzó a pegarse raquetazos en la rodilla, que terminó ensangrentada. El detalle es que el ex 5 del planeta terminó quebrando ese saque con un 15-40.

No fue la única escena de irascibilidad que había protagonizado Rublev en esta presentación. Cuando se le estaba escapando el primer parcial, se sentó en su banco y tiró todas las botellas para hidratarse que tenía cerca. El hombre que ganó dos títulos en este 2024 (ATP de Hong Kong y Masters 1000 de Madrid) y dieciséis en total en toda su carrera, cedió el saque dos veces a lo largo del primer set y desperdició cinco puntos de break antes de poder quebrar el servicio del argentino para forzar el tiebreak.

Cerúndolo, que tuvo un punto de set estando 6-5 en el tiebreak, logró llevarse la primera parte del juego finalmente en la siguiente oportunidad para firmar un 8-6.

Así quedó la rodilla de Rublev (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)

El siguiente set tuvo un arranque particular: el argentino entregó dos veces seguida su servicio y quebró entremedio el de su rival. Rublev llegó a estar 4-3 arriba, pero Cerúndolo se repuso tras desaprovechar dos puntos de break y puso las cosas 4-4. El siguiente momento crítico llegó en el 11° game, cuando el ruso no pudo utilizar ninguna de las tres bolas de quiebre a su favor y el argentino logró firmar un 6-5 para su lado.

La paridad estuvo presente otra vez en el tiebreak, en un fiel reflejo de lo que sucedió a lo largo del cotejo. Pero Francisco tuvo una pelota para ganar el choque y no la desaprovechó: quedó con un 7-5 a su favor en esa mini definición.

Las cifras marcan que el representante sudamericano acumuló 8 aces a lo largo del juego (contra 4 de su rival), más allá que contabilizó un bajo porcentaje de primeros servicios (55%) pero mostró un amplio rango de aciertos en los golpes ganadores (35).

El tenista albiceleste de 26 años hoy se ubica 29° del ranking ATP, más allá de que llegó a ser 19° del planeta en 2023. Con un título ganado este año en Umag, Fran tuvo su mejor actuación en un Masters 1000 en esta temporada en Madrid cuando arribó a cuartos de final y se marchó en esa instancia luego de una derrota contra el norteamericano Taylor Fritz.

En París inició su camino dejando afuera al local Quentin Halys –arribó desde la qualy– con un 7-6 y 6-3. Tras la derrota de Sebastián Báez en el debut ante Miomir Kecmanovic, Argentina tiene la esperanza colocada también en lo que harán Mariano Navone (se estrenará contra el australiano Alex de Minaur) y Tomás Martín Etcheverry, que tras un arranque triunfal contra el chino Zhang Zhizhen (6-3 y 7-6), jugará la segunda ronda contra el búlgaro Grigor Dimitrov.

Hay que tener presente que el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, tomó la decisión de bajarse del torneo en las últimas horas tras acusar problemas de salud a causa de un virus. “Es una decisión muy complicada. No voy a competir en París. Habíamos venido con bastante antelación para prepararnos de la mejor manera. Después de la primera sesión de entrenamiento, no me sentí demasiado bien. Hablé con el médico el domingo. Es un virus, y necesitas tres o cuatro días para sentirte mejor”, argumentó.

Cerúndolo eliminó al 7 del mundo (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)