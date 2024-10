Marcelo Gallardo habló de cara a la revancha contra Atlético Minero: “La gente nos va a inyectar esa dosis para ir por la épica”

Marcelo Gallardo habló luego del empate sin goles de River Plate ante Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional que deja al Millonario completamente alejado de las principales posiciones y, por el momento, en zona de clasificación a Copa Sudamericana por tabla anual.

El Muñeco hizo hincapié al duelo que se viene el próximo martes ante Atlético Mineiro (deberá revertir un 0-3) en el Monumental por el pase a la final de la Copa Libertadores. “Será difícil pero estamos acá y vamos a intentar generar un estímulo. La gente nos va a acompañar y ayudar a inyectar una dosis para que el equipo vaya en busca de una épica. No soy pesimista, estoy esperanzado. Lo malo que ocurrió en Brasil no lo esperábamos pero hay que aceptarlo. Si queremos cambiar esa energía la tenemos que sentir como lo estoy viviendo ahora. Nos está costando ganar y soy consciente de eso. Hay que acomodar de nuevo a la tropa para sentir que esto es posible”, dijo el entrenador.

Acerca de la recuperación de futbolistas de cara a la revancha ante los brasileños, Gallardo indicó: “Necesitaba este partido para ver cómo terminábamos con algunas problemáticas físicas. A (Fabricio) Bustos lo pudimos recuperar para ir a Brasil, gestionamos los minutos de (Maximiliano) Meza y con Marcos Acuña, que tuvo una pequeña molestia y tiene una inflamación en el tendón, vamos a ver si lo recuperamos para el martes”.

“Hay que esperar a ver quiénes están en condiciones. Soy optimista por naturaleza, pienso que algunos jugadores vamos a poder recuperar, pero no tenemos margen porque tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor al que venimos haciendo para emparejar la serie. No estamos haciendo goles y tenemos que hacer tres. Antes que yo llegara, Borja era el goleador del equipo y ahora no los hace. Eso es una preocupación, pero debemos generar otras alternativas”, continuó el Muñeco en su análisis.

* Marcelo Gallardo habló de la falta de gol de River

Por otra parte, el técnico aclaró que no deben volverse locos para revertir la serie y definió que el partido hay que jugarlo con la cabeza y con el corazón. “Hay que jugar con cabeza y corazón, hay que tener ese equilibrio. No podemos jugar a puro corazón y sin pensar. Tener objetivos claros y cortos. Hacer ese gol que no estamos haciendo para generar un contagio. Vamos a enfrentar un rival difícil pero va a ser un partido totalmente distinto”, explicó.

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

“El volante central lo vamos a resolver en estos días para jugar ese partido perfecto. Los jugadores están normal, es un golpe duro pero el que se queda con la cabeza gacha hay que agarrarlo y levantarlo. El fútbol y la vida tiene estas cosas. Levantarse y seguir. Ninguno esperábamos recibir ese cachetazo, no lo pudimos controlar. Hay que reponerse.

“Me ha tocado comerme cachetazos, ya conozco esas sensaciones y vivir esas experiencias. El mensaje hacia los futbolistas tiene que ver con tener argumentos sólidos para presentar un partido diferente y somos conscientes de eso. Sin argumentos no podemos ir a jugar un partido y renovarnos desde el resultado y también ser eficaces. Golpear en los momentos justos. No por eso vamos a dejar de intentar”

Sobre la vuelta del Pity Martínez: “Fue la mejor noticia del día, la recuperación del Pity. Tiene jerarquía, por suerte pudo volver, entró con la cabeza fresca y es una alegría”.

La responsabilidad de Mastantuono y Echeverri : “Tienen un potencial enorme, pero no son los salvadores y conmigo no van a tener esa responsabilidad si siento que no van a estar preparados”.

Mensaje al hincha antes de la revancha : “No le puedo dar ningún mensaje, no lo necesita para que vaya el martes a explotar el Monumental y darle la inyección de aliento. Eso está descontado. El miércoles cuando volvimos de Brasil con un golpe duro e inesperado, teníamos que asimilarlo nosotros porque no era lo que la gente esperaba. Reconozco cuando el equipo no da la talla. Más allá de este golpe duro, van a ir el martes a reventar la cancha. Esta en nosotros retribuirles de la mejor manera posible”.

“Las herramientas son jugar mejor y tomar mejores decisiones, tener desequilibrios y ganar duelos. Esto es fútbol, se gana y se pierde con goles. No hay mucho misterio”.

River Plate volverá a presentarse el próximo martes en el Monumental en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, con la obligación de revertir un 0-3 para evitar quedar eliminado. El sábado 2 de noviembre será local ante Banfield por la fecha 20 de la Liga Profesional.