La fuerte sentencia de Ruggeri sobre la negativa de Cristian Medina a seguir jugando en Boca

La negativa de Cristian Medina para jugar esta noche en Boca contra Gimnasia por Copa Argentina generó un cimbronazo interno en la concentración xeneize en Rosario. El mediocampista es considerado una pieza fundamental por Fernando Gago, quien fue notificado anoche por el propio jugador de su situación: pretende que la directiva resuelva su transferencia al fútbol turco antes de seguir vistiendo la camiseta azul y oro. Oscar Ruggeri tomó la palabra y fue contundente.

“Mirá que yo defiendo al jugador y lo entiendo porque he vivido cosas muy parecidas. La gente que está ahí con él, con Medina, se tendría que callar. Medina tendría que jugar hasta el último día que tiene contrato porque cuando nosotros firmamos contrato, nos hacemos responsables de poner la cara, si es hasta el 30 de diciembre, hasta el 30 de diciembre. Tengo que salir y jugar todos los partidos”, opinó el Cabezón, panelista del programa F90 de ESPN.

Vale aclarar que hace un tiempo el volante de 22 años renovó su vínculo con la entidad xeneize hasta fines de 2027, por lo que tiene contrato vigente y debería permanecer a disposición del flamante cuerpo técnico, independientemente de la tratativa del Consejo de Fútbol con Fenerbahçe de Turquía, que presentó la misma oferta que antes de que cierre el mercado, pero modificó la forma de pagos que todavía no convence a Juan Román Riquelme y compañía.

“Señores, yo estoy jugando acá, miren que recibí una oferta pero no contestan. Voy a seguir jugando porque tengo contrato acá”, es la reflexión que Ruggeri indicó que debería hacer Medina frente a los dirigentes boquenses. Y amplió: “Hay que cumplir con los contratos porque después, cuando no nos cumplen, nos quejamos, salimos y peleamos y tenemos que salir todos los jugadores atrás a decir qué sé yo”.

El debate fue tomando temperatura y Ruggeri enfatizó: “En esta no. En esta, los que manejan al chico (mencionaron que es la empresa en la que trabaja el ex futbolista Gabriel Peñalba), me extraña... porque le tienen que decir. Ellos tienen que manejar el negocio todos los días, si se quieren reunir, reúnanse, pero al chico le tienen que decir ‘vos tenés contrato hasta el 30 de junio, el 1° de julio vemos a dónde nos vamos’. Así lo hacen más serio y profesional al chico”.

Y concluyó: “El negocio no es solo del chico, sino de los representantes, de Boca y de todos. Hay plata para todos. Entonces háganlo más serio para que el pibe sea un tipo como corresponde. Así los clubes grandes de Europa y todos, dicen ‘che, no, mirá que este cumple las cosas, firmamos y no se te va a la casa, cumple las cosas’. Seriedad tenemos que mostrar acá”.

Lo cierto es que Medina no será de la partida esta noche, cuando el Xeneize enfrente al Lobo platense a partir de las 21:10 por los cuartos de final de la Copa Argentina en cancha de Newell’s, a pesar de que Gago pretendía mantenerlo en el once inicial al igual que lo había hecho en su debut ante Tigre.