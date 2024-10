Cristian Medina le pidió a Gago no jugar en Boca por Copa Argentina: el detrás de escena

Cuando parecía que la derrota de River ante Atlético Mineiro había llevado algo de paz a la concentración de un plantel de Boca Juniors que se juega gran parte del semestre esta noche ante Gimnasia La Plata, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina, la charla entre uno de los futbolistas más ponderados y el entrenador convulsionó todo. Cristian Medina le pidió a Fernando Gago no estar presente en el duelo que comenzará hoy a las 21:10 en el Coloso Marcelo Bielsa. ¿Qué pasó?

Según la información vertida por ESPN, anoche el mediocampista de 22 años solicitó tener un diálogo con el flamante técnico y allí le expresó su deseo de no jugar contra el Lobo debido a la dilatación de su transferencia al fútbol turco (Fenerbahçe). El DT se vio sorprendido por la situación, aunque según le confirmaron a Infobae desde el búnker azul y oro instalado en Rosario, Pintita no le comunicó la determinación que tomó Medina al Consejo de Fútbol.

Vale mencionar que Gago considera a Medina entre los titulares y el Negro se perfilaba para ser inicial en el choque de esta noche, en el que Boca necesita clasificarse a semifinales de la copa nacional para mantener una vía de acceso a la Libertadores 2025 (en las semifinales espera Vélez). El talentoso mediocampista que participó de los Juegos Olímpicos en París con la selección argentina fue uno de los siete jugadores de campo que disputó los 90′ en el debut del DT contra Tigre.

Cristian Medina habló de su futuro en un video que difundió Boca.

Hay que recordar que hace algunas semanas, tras la eliminación de Boca en los octavos de la Sudamericana ante Cruzeiro, el Canal oficial del club publicó un video en YouTube que mostró el entrenamiento del plantel que hasta ese entonces seguía siendo dirigido por Diego Martínez. Y llamó la atención el diálogo de Medina con Miguel Merentiel en un breve descanso: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

Luego de que en mercados anteriores no prosperaran las propuestas y sondeos del Botafogo, Inter Miami y Fiorentina, considerados insuficientes desde el plano económico por Boca, los turcos se acercaron al número pretendido por el Consejo: 15 millones de dólares, equivalente a una de sus cláusulas de salida (según el momento de la operación, la misma puede ascender a USD 20 millones). Aunque la ventana de traspasos de mitad de año se cerró, Fenerbahçe mantiene firme su interés, aunque no termina de convencer con sus formas de pago.

Los turcos pretenden contar con los servicios de Medina a partir de enero de 2025, pero ofrecieron desembolsar el dinero a largo plazo: pagarían 2.800.000 dólares al firmar y recién abonarían las dos primeras cuotas en abril y octubre del 2026, respectivamente. Es decir que el pase de la joya de la cantera boquense sería cubierto en su totalidad para fines de 2027. Serían alrededor de 10 millones de dólares a los que se les sumarían otros USD 5 millones en concepto de objetivos a cumplir (partidos jugados, título local y clasificación a la Champions League).

Medina le pidió a Gago no jugar en Boca (Fotobaires)

Lo cierto es que no solamente el cuerpo técnico sino que la dirigencia podría tomar cartas en el asunto con Medina por su actitud de no presentarse a jugar. Lo curioso es que restan más de dos meses para que se abra el próximo mercado, por lo que el juvenil sí o sí tendrá que permanecer en el Xeneize al menos hasta fines de 2024 (recordando que firmó vínculo en la Ribera hasta fines de 2027).

Quien tomó la palabra en el último tiempo del Consejo de Fútbol sobre la situación del número 36 fue Raúl Cascini: “Tenemos muchas ofertas por muchos jugadores de nuestro plantel. Estamos muy contentos con él, lo queremos muchísimo, es muy importante para el equipo y por ahora seguirá acá”.

Lo cierto es que el pedido de Medina en Boca cayó como una bomba y, aunque la concentración está fijada en la suerte deportiva en el partido ante Gimnasia, este no será el último capítulo de una novela que tiene como protagonista principal a una de las mejores cartas del plantel dirigido por Fernando Gago.