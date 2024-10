9 frases de Gallardo tras la derrota de River ante Atlético Mineiro: fuerte autocrítica y la lesión del Huevo Acuña

River Plate enfrentó un revés significativo al caer 3-0 ante Atlético Mineiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Arena do Galo en Belo Horizonte, donde Deyverson se destacó al marcar dos goles, mientras que Paulinho completó la goleada.

“Creo que no salió absolutamente nada de lo que planificamos o intentamos desarrollar en la previa del partido. Es difícil hacer un análisis porque nada fluyó, no se manifestó lo que habíamos pensado. Fuimos un equipo sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía la pagas caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, y eso el rival lo vio lo aprovechó. No hay mucho análisis el partido después de eso”, reconoció Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

El Millonario comenzó la serie con un contratiempo inesperado: Marcos Acuña sufrió una lesión durante el calentamiento, lo que obligó a Enzo Díaz a tomar su lugar en la alineación titular. “Tuvo una molestia que no es ninguna lesión importante, pero sí una inflamación sobre el tendón que le impedía desenvolverse con naturalidad. Vimos en la entrada en calor si podía mejorar y no mejoró, entonces no tenía sentido arriesgar si no estaba al ciento por ciento para jugar un partido de estas características”, comentó.

Gallardo también se refirió al cambio de esquema, con tres marcadores centrales y cinco defensores en total, más la inclusión en el mediocampo de Nicolás Fonseca. “Tratamos de jugar mano a mano con los extremos de ellos por fuera y por dentro con los tres puntas. Intentar tomar hombre, más Nico Fonseca que iba a ser el nuestro libre para que pudiera tener la posibilidad de hacer dos contra uno si era necesario. La idea era que fluyera a través del juego porque éramos un hombre más en la mitad de cancha, pero no fluyó. Ellos con pelotazos largos nos complicaron y sabíamos que podía ser así. Hubo desacoples del equipo y llegaron los goles, que fueron muy fáciles los que nos hicieron. Esa es la sensación que te da, que no fuimos ese equipo duro para resistir el ataque de ellos y luego intentar dañar cuando recuperáramos la pelota”, explicó el DT argentino.

La revancha se llevará a cabo el próximo martes 29 en el estadio Monumental de Núñez, donde River Plate buscará remontar la serie y avanzar a la final de la Copa Libertadores. Este resultado deja al equipo argentino con la necesidad de una victoria contundente en casa para mantener vivas sus esperanzas en el torneo continental. Sobre este encuentro, Gallardo aseguró: “La gente acompañó de una manera increíble, por eso tengo una sensación de que no pudimos responderles a todos los que vinieron ilusionados. Tendremos que resolver y jugar un partido perfecto en todas las líneas para intentar dar vuelta este resultado. Nada es imposible, pero tenemos que jugar un partido perfecto. Después de esta desilusión y bronca, hay que tratar de masticar para enfocarnos en lo que viene. Claramente debemos reflexionar sobre el partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario para la vuelta, no queda otra”.

