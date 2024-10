La respuesta del ex piloto inglés de Fórmula 1 que sufrió el desplante de Franco Colapinto

El momento en el que Colapinto se le escapó a Martin Brundle

Sigue dando de qué hablar el desplante de Franco Colapinto al ex piloto inglés de Fórmula 1, Martin Brundle. El domingo, antes de la largada del Gran Premio de los Estados Unidos, intentó hablar con el corredor argentino de Williams, quien se rehusó al diálogo y siguió caminando. El actual cronista televisivo se refirió a la secuencia y fue contundente.

”Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo”, dijo Brundle minutos más tarde. El inglés de 64 años estaba recorriendo la grilla de partida en el Circuito de las Américas y en plena transmisión en vivo de Sky, cadena deportiva para la que trabaja, se encontró con Colapinto, con el que esperó tener su primera charla, que quedó trunca.

“Hola, mi nombre es Martin Brundle, de Sky”, comenzó mientras el argentino se dirigió al frente de la grilla porque se iba a entonar el himno nacional de los Estados Unidos. “No nos conocemos. ¿Una charla rápida?”, fue lo que le dijo el británico ante un Colapinto que apenas mostró un atisbo de reconocimiento hacia Brundle. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, reaccionó Brundle, al encontrarse con el famoso chef Gordon Ramsay, que estaba mucho más dispuesto a conversar.

Una vez completadas sus tareas en la grilla, Brundle se dirigió a la cabina de transmisión para hacer sus comentarios por Sky F1, y David Croft mencionó ese incómodo encuentro con Colapinto. “Tengo que ir a presentarme ante Franco”, respondió Brundle. “Me miró como si estuviera intentando asaltarlo o algo así”, agregó. “Creo que pensó que estaba tratando de robarle su paraguas, para ser honesto. Iré a saludarlo”, concluyó al respecto.

Franco Colapinto ignoró a Martin Brundle en la grilla de partida del GP de los Estados Unidos

Croft describió a Colapinto como una “brillante incorporación a este equipo Williams”, una opinión compartida por Brundle. “Ha conducido maravillosamente”, dijo el ex corredor sobre Franco. “Muchos de estos chicos de Fórmula 2 estaban en la última oportunidad y aprendieron a adelantar en cualquier dirección y en cualquier momento. Son aventureros a la hora de adelantar y no les da vergüenza hacer girar sus coches”, explicó el ex corredor británico.

El desplante tiene una historia detrás. Según replicó en el pasado el medio F1Oversteer, Brundle había dicho que la “Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento” y planteó: “Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘wow, cuidado, va a ser algo especial”. Esta frase se habría desarrollado en la previa a la práctica 1 del GP de Monza, que marcó el estreno del argentino como piloto principal de Williams. Luego, el británico también había criticado a Checo Pérez, de buen vínculo con el bonaerense.

Brundle supo disputarle el título de la Fórmula 3 Británica a Ayrton Senna en 1983, temporada en la que finalmente se consagró el recordado astro brasileño. Luego ambos compartieron pista en la F1. Allí, el inglés disputó 158 Grandes Premios, subió 9 veces al podio, pero nunca pudo vencer.

En tanto que Colapinto disputó en Austin su cuarto evento en la Máxima y el domingo pudo sumar su quinto punto en la categoría al terminar décimo. Por segunda carrera consecutiva fue el mejor de la escudería Williams. Las cuatro unidades anteriores las cosechó cuando fue octavo en Azerbaiyán. Una semana más tarde fue undécimo en Singapur y en su debut, en Monza, Italia, resultó decimosegundo.

Por ahora no hay lugar para Colapinto como piloto titular en 2025 en la Máxima, ya que Carlos Sainz acordó un contrato de varios años para asociarse con Alex Albon a partir de la próxima temporada. Franco suena como candidato para sumarse a Sauber, cuyo jefe de equipo, Mattia Binotto, dijo que a mediados de noviembre confirmará al futuro compañero de Nico Hülkenberg.