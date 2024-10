El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi tras el premio que recibió por ser el jugador con más títulos en la historia

Messi con el premio y el comentario de su esposa

En una ceremonia repleta de emoción realizada en el Chase Stadium, estadio del Inter Miami, Lionel Messi fue condecorado por su palmarés: recibió el premio al futbolista con más títulos de la historia.

El diario español Marca le entregó la estatuilla “América Award, homenaje a Leo” por ser el jugador más laureado de todos los tiempos: suma 102 galardones a nivel colectivo e individual.

Luego del evento, la Pulga, de 37 años, posteó una foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Gracias a Marca por este reconocimiento. Y muchas gracias a todas las personas que me acompañaron en cada momento, tanto adentro como afuera de la cancha. Como siempre dije, ninguno de los títulos que gané los podría haber conseguido sin la gente que me apoya y sin mis compañeros, tanto de la Selección como de los clubes donde estuve”.

En ese contexto, Messi fue nuevamente elogiado por su esposa, Antonela Roccuzzo, quien ya lo había calificado como “el mejor de todos los tiempos” tras su destacada actuación en el partido de las Eliminatorias contra Bolivia, donde el astro argentino anotó un hat-trick y brindó dos asistencias. Este encuentro, que terminó con un contundente 6-0 a favor de Argentina, fue solo una muestra más del talento del capitán de la selección, según lo expresado por Roccuzzo en su cuenta de Instagram.

En un reciente mensaje, Antonela felicitó a Messi por haber alcanzado el récord de ser “el jugador con más títulos en la historia del fútbol”. En su comentario, expresó: “Felicitaciones, amor. Sos inmenso”.

En la presentación realizada en el hogar de Las Garzas, el diario Marca hizo referencia a los títulos conseguidos por el ex PSG y Barcelona, además de hacer hincapié en los ocho Balones de Oro que logró en su trayectoria, en las seis Botas de Oro y en el hecho de ser el máximo goleador de la Primera División en España y el artillero top en la selección argentina.

Antes de la entrega del premio, el artista Javier Tortosa le obsequió un cuadro con una foto de uno de sus festejos en la final del Mundial de Qatar, a la que le agregó una bandera argentina como símbolo del valor del jugador y su familia. Además, Leo recibió otras dos obras del pintor español José María Peña Gallardo y el escultor argentino Carlos Benavídez, autor de la estatuilla.

Messi sobre los títulos que logró en su carrera

“Aprovecho para agradecerle las palabras y a Marca por este premio. Tenemos una relación de años. Como decía recién, estuvieron muy bien en elegir a un argentino y a un catalán. Son mis dos casas, donde fuimos y somos felices junto a mi familia. Y ahora nos toca estar en otro lugar donde somos muy felices. Una etapa muy linda de nuestra vida”, fueron las primeras palabras de Messi tras recibir el trofeo.

El delantero también se animó a hablar de su futuro. ““Gracias a Dios, cumplí todos mis sueños. Más de los que tenía cuando era pequeño. Pude conseguir el sueño más grande, que es ganar un Mundial. Gané mucho en el club de mi vida, el Barcelona, también en París, Inter... Y seguiremos luchando”, anticipó, cuando acaba de alzar el trofeo Supporters’ Shield con el Inter Miami y ahora apunta a la MLS.

“¿El Mundial 2026? Nunca me adelanto y menos ahora. Vivo el día a día y cuando llegue el momento se verá. No me gusta mirar más allá. Ojalá pueda mantener este nivel. Cuando disfruto de lo que hago, soy feliz”, concluyó el capitán de la selección argentina.