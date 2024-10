Lionel Messi recibió el premio al futbolista con más títulos y explicó por qué se conmovió con la ovación que recibió en Argentina

Messi se refirió a su presencia en el Mundial 2026

Lionel Messi está atravesando un gran momento en su carrera deportiva. A los 37 años, el capitán de la selección argentina viene de brillar en la histórica goleada por 6-0 ante Bolivia del equipo campeón del mundo por las Eliminatorias Sudamericanas. Pocos días antes de eso, el astro rosarino cosechó un nuevo título en su gloriosa trayectoria: la obtención de lo que fue la MLS Supporters’ Shield para el Inter Miami, el trofeo para el conjunto con más puntos de la fase regular.

Por esta razón es que el diario deportivo Marca, de España, le entregó a Messi el premio “América Ward, homenaje a Leo”, por ser el jugador más ganador de todos los tiempos que suman 102 a nivel colectivo, en sus equipos, e individual. En la presentación, el medio hizo referencia a los títulos que cosechó el surgido en Newell’s además de hacer hincapié en los 8 Balones de Oro que logró en su trayectoria, las seis Botas de Oro y ser el máximo goleador de la Primera División en España y el artillero top en el historial de Argentina.

La entrega se llevó a cabo en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, y contó con la presencia de Messi junto a su esposa Antonela Roccuzzo, y del dueño del club, Jorge Mas. Antes de la entrega del premio, el artista Javier Tortosa le otorgó un cuadro con una foto de uno de sus festejos en la final del Mundial de Qatar algo que le agregó una bandera argentina en sinónimo del valor del jugador y su familia. Además, Leo recibió otras dos obras artísticas del pintor español José María Peña Gallardo y el escultor argentino Carlos Benavídez, autor de la estatuilla.

“Aprovecho para agradecerle las palabras y a Marca por este premio. Tenemos una relación de años. Como decía recién, estuvieron muy bien en elegir a un argentino y a un catalán. Son mis dos casas, donde fuimos y somos felices junto a mi familia. Y ahora nos toca estar en otro lugar donde somos muy felices. Una etapa muy linda de nuestra vida”, fueron las primeras palabras de Messi tras recibir el trofeo.

Messi sobre los títulos que logró en su carrera

“Vi muchas fotos de chico levantando algún trofeo. Era como alguno de mis hijos, que todavía no era muy consciente. Disfruté del fútbol desde muy chiquito, amo el fútbol”, agregó.

“Amo lo que hago, disfruto de estar dentro de una cancha. Hace poco me tocó estar en Argentina, la gente coreando mi nombre un un Monumental lleno. Eso es lo máximo, luche mucho y pasé malas en Argentina para vivir este momento y hoy lo disfruto más que nunca. Uno se emociona mucho más y valora más cosas que antes no lo hacía. El amor que tengo por este deporte me lleva a estar siempre al máximo”, reflexionó Messi en relación a la victoria de la Selección ante Bolivia por Eliminatorias en diálogo con Juan Ignacio Gallardo, director de Marca.

¿Se ilusiona con el próximo Mundial? “Nunca me adelanto y más ahora. Vivo el día a día y cuando llegue el momento se verá. No me gusta mirar más allá. Ojalá pueda mantener este nivel. Cuando disfruto de lo que hago, soy feliz”, expresó sobre la chance de estar activo en la Copa del Mundo 2026.

“Gracias a Dios, cumplí todos mis sueños. Más de los que tenía cuando era pequeño. Pude conseguir el sueño más grande, que es ganar un Mundial. Gané mucho en el club de mi vida, el Barcelona, también en París, Inter... Y seguiremos luchando”, concluyó Messi.

Messi junto a su esposa Antonela Roccuzzo y el dueño del Inter Miami, Jorge Mas

La última conquista de su actual conjunto significó el título número 46 para Messi, lo que profundiza su categoría como el futbolista más ganador de la historia y con tres torneos ganados más que Dani Alves. Gracias al nuevo título que ganó en la Major League Soccer, la Pulga tomó aún más distancia del español Andrés Iniesta, que completa el podio con 40 celebraciones. Por detrás de ellos, se destaca el ascenso vertiginoso de Ángel Di María: Fideo se metió entre los 10 con más conquistas gracias a los trofeos que obtuvo con Argentina y alcanzó la 35° estrella, misma cantidad que Cristiano Ronaldo, entre otros.

El palmarés de Messi se compone de 10 Ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Todas esas conquistas, un total de 34, han sido alcanzadas con la camiseta del Barcelona desde el año 2005 hasta que se despidió a mediados del 2021. A estos hay que sumarle las dos Ligue 1 alcanzadas con el PSG, la Supercopa de Francia (2021/22), la Leagues Cup (2023) y la reciente MLS Supporters’ Shield, con Inter Miami.

Con la selección argentina, Lionel Messi ha sumado seis títulos: el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.

El diario Marca estableció a Messi como uno de los jugadores que están en el “Olimpo” del fútbol mundial junto a Diego Maradona, Pelé, Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Al mismo tiempo, destacaron su capacidad goleadora. “671 goles con el Barcelona (con un increíble promedio de 0,86 tantos tras 778 partidos), 32 goles con el PSG en 75 partidos, 109 con Argentina en 187 encuentros, por ahora 21 con el Inter Miami”, registró el medio de la capital de España.

En ese sentido, destacaron el paso de Messi con la camiseta blaugrana. “Desde su explosión goleadora en la 2008-09, con 41 goles en 60 partidos (venía de marcar 21 en cada una de las dos temporadas anteriores), sus registros han sido descomunales año tras año: 48, 57, 82, 68, 48, 62, 50, 57, 52, 54, 33 y 44 en la temporada de su despedida con la camiseta del Barcelona, la 2020-21. En el Camp Nou ha dejado un legado de 671 goles, a los que ha sumado 268 asistencias”, citó Marca.

La estatuilla que recibió Messi del diario Marca, de España