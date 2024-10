La broma de Rodrigo De Paul por el conflicto de moda que tuvo con Lionel Messi: “Tiene contactos y le llega antes”

La coincidencia de bolsos de Messi y De Paul

En la zona mixta, la goleada de la selección argentina a Bolivia en el Monumental quedó de lado por un momento cuando a Rodrigo De Paul le preguntaron por un detalle de moda que no pasó desapercibido durante el periplo de la Albiceleste en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Al Motorcito lo sorprendieron con una foto junto a Lionel Messi y ambos tenían el mismo bolso.

Fue durante una de las conexiones, en Barranquilla, tras disputar el primer duelo frente a Venezuela (1-1 en Maturín), que a De Paul y Messi les sacaron una instantánea en el aeropuerto portando el mismo bulto de una conocida marca francesa. La única diferencia fue que la del 10 tenía un color más rosado y la del jugador del Atlético Madrid un poco más rojizo.

El propio De Paul contó: “La verdad que yo quería el rosa y no lo habíamos hablado, pero él tiene algunos contactos por los que le llega antes que a mí. Y, bueno, salió en todos lados, así que no lo voy a poder tener. Fue una casualidad”.

La imagen de De Paul y Messi con el mismo bolso que se viralizó

El Motorcito fue puntuado con un 7 en las calificaciones de Infobae y fue reemplazado a los 64′ para darle lugar a Exequiel Palacios. Ya en el banco, se lo vio absolutamente embelesado con el nivel de Messi, de quien dijo: “Obviamente es alegría, emoción. No sé quién dijo que en el último tiempo que iban a ver a Michael Jordan había que disfrutarlo porque podía ser la última actuación. Lamentablemente el tiempo pasa para todos, es la realidad. Sigue siendo el mejor de todos y yo intento disfrutarlo cada día”. Y completó: “Verlo a él después de un período bastante difícil que pasó y que hizo muchas cosas por estar acá me pone muy feliz por él”.

Sus palabras dirigidas hacia Messi no terminaron allí: “Lo aplaudimos, no sé qué podremos hacer, pero lo extrañaremos toda la vida. Estoy seguro que no habrá otro como él. El día que él decida (retirarse), sea porque sienta que no pueda dar más. Obviamente que nosotros desde este lado vamos a sentir siempre que nos puede dar un montón. Hay que sacarle esa presión de preguntarle cuándo será, porque ni él lo sabe. Que el tiempo que sea, la gente lo disfrute como lo hizo hoy”.

Y cerró: “Él puede jugar hasta no sé qué edad, para mí es un monstruo. Es el mejor. Pero ahora pasa más por un tema de lo que luchó y sufrió. Se tuvo que comer un par de garrones. Lo que vino sobre el final es fruto del esfuerzo y no darse por vencido. La vida tiene esas piedras que se pueden superar, no solamente dentro de la cancha sino que afuera es un gran ejemplo”.

Por el momento, Messi (autor de un triplete contra los bolivianos) seguramente dará el presente en la próxima doble fecha de Eliminatorias en noviembre. El equipo de Lionel Scaloni visitará a Paraguay en Asunción (jueves 14/11 en el estadio Defensores del Chaco, a partir de las 19:30) y luego recibirá a Perú (martes 19/11, desde las 20).