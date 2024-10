La palabra de la abogada de Mbappé ante la denuncia de abuso que salpica al jugador y la reacción del Real Madrid

El último partido de Mbappé fue ante el Villarreal con la casaca del Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Kylian Mbappé, de 25 años, se encuentra en el centro de una controvertida noticia tras ser mencionado en una acusación de violación en Estocolmo, Suecia. La abogada del jugador, Marie-Alix Canu Bernard, salió en su defensa en declaraciones al medio francés TF1, negando cualquier implicación de su cliente en el presunto incidente.

“Estamos hablando de una denuncia, de una presentación de denuncia, pero en este momento no sabemos contra quién. Una denuncia no establece la verdad, no prueba nada, y ni siquiera sé si la denuncia está dirigida a él”, planteó la asesora letrada. “Nunca está expuesto a encontrarse en una situación en la que exista un riesgo para él, por lo que se excluye por completo la posibilidad de que haya habido acciones reprobables por su parte”, añadió.

El caso ha suscitado interés internacional luego de que medios suecos reportaran que las autoridades locales recibieron una denuncia de violación luego de que Mbappé hubiese pasado unos días en la capital sueca. Sin embargo, la abogada subrayó que su cliente está “tranquilo pero sorprendido” por la intensidad mediática del caso. “Estas acusaciones son completamente falsas e irresponsables, y su propagación es inaceptable”, recalcaron los representantes de Mbappé en un comunicado enviado a Reuters.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Real Madrid ha mantenido una postura serena frente a los rumores. Según fuentes consultadas por RMC Sport, el club “no considera que estas alegaciones afecten su dinámica interna y confía plenamente en la inocencia de Kylian Mbappé”. El delantero aprovechó sus redes sociales para desmentir los rumores, calificándolos de “fake news” y sugiriendo que su anterior equipo, el París Saint-Germain (PSG), podría estar detrás de estas acusaciones para desestabilizarlo antes de una disputa legal pendiente.

La Fiscalía sueca ha confirmado la recepción de esta denuncia y ha anunciado la apertura de una investigación. “Tras las informaciones de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que se ha presentado una denuncia por violación ante la policía”, citó el comunicado judicial, que notificó que los hechos habrían ocurrido el jueves 10 de octubre.

La desmentida de Kiki en redes

A pesar de ello, en el país nórdico destacaron que, hasta la fecha, Mbappé no ha sido formalmente mencionado como sospechoso en los documentos oficiales. Según una fuente de la policía sueca citada por el diario Expressen, el grado de sospecha es el menor posible, implicando que hay “circunstancias concretas que sugieren fuertemente” el ilícito, sin dar detalles específicos sobre la implicación directa del jugador.

La abogada Canu Bernard ha anunciado acciones legales por difamación contra los medios que han propagado estas graves acusaciones sin fundamento probado. En el trasfondo de este intricado caso se encuentra el impacto contractual que alegaciones de este tipo pueden tener sobre la reputación de jugadores de alto perfil, como Mbappé. Se destaca cómo, en una reciente campaña de patrocinio del Real Madrid con Adidas, se modificó la imagen de promoción para eliminar a Mbappé, quien tiene contrato con Nike. Aunque el club atribuyó esta decisión a requisitos de patrocinio, surgen interrogantes sobre si estas acciones podrían vincularse a la controversia en curso.

“Está totalmente asombrado por este tipo de exageración mediática y no entiende en absoluto de qué se le puede acusar”, concluyó la asesora legal de Kiki.