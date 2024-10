La furia de Mbappé ante una publicación que lo vinculó a un caso de abuso: su dardo al PSG

Kylian Mbappe, en su último partido con el Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ha expresado su descontento ante las constantes menciones de su figura en los medios de comunicación vinculándolo a una supuesta violación en Estocolmo, Suecia.

El goleador francés reaccionó en una publicación de RMC Sport, que se basó en una supuesta información de la prensa sueca, que señala que la policía de Estocolmo estaría investigando una presunta violación denunciada por una mujer en el hotel en el que se hospedó Mbappé junto a algunos acompañantes. Aunque en el artículo confirman que no hay pruebas que vinculen la presencia del futbolista con la denuncia presentada, el titular de la noticia y el momento de publicarla no han sentado nada bien a la estrella mundial.

El punta, de 25 años, ha desmentido categóricamente la noticia a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’. El delantero respondió directamente al medio con un contundente “FAKE NEWS!!!!!”. Esta situación se produce en un contexto de tensión entre el jugador y su ex club, el Paris Saint-Germain, justo antes de una audiencia clave.

El conflicto entre Mbappé y el PSG se centra en una disputa económica. El nuevo fichaje del Merengue reclama el pago de un bono de 55 millones de euros, lo que ha llevado a sus representantes a enfrentarse con los del club parisino en una audiencia programada para este martes. En su mensaje en redes sociales, la joya también lanzó una crítica al elenco galo: “Se están volviendo tan predecibles, el día antes de la audiencia, como de casualidad”, sugirió Kiki.

El enojo de Kiki con una noticia difundida en su país

Además, debió soportar las críticas por parte de los medios de su país por cuestiones futbolísticas. La reciente participación de Kylian Mbappé en un partido con el Real Madrid ha generado controversia en Francia, especialmente después de que el jugador no fuera convocado por Didier Deschamps para la selección nacional debido a una supuesta lesión. Este hecho ha desatado un debate entre los aficionados.

Sin embargo, ante la ola de críticas, Mbappé recibió el respaldo de sus compañeros. Ibrahima Konaté, defensor de los galos, se refirió en conferencia de prensa a los reclamos que rodean al atacante surgido del Mónaco. El central defendió a la estrella, destacando la presión extraordinaria que enfrenta: “Las críticas son proporcionales a la atención que genera Mbappé. Adonde vaya, todo gira en torno a él, es comprensible que sea difícil de manejar”, mencionó. También expresó su incomprensión sobre por qué Mbappé fue abucheado en Lille, resaltando que lo que sucede es “bizarro” y desafiante para el jugador.

Además continuó con el respaldo hacia su colega de selección “Creo que no es fácil lo que está viviendo (Mbappé). Él es todavía joven. Si hubiese tal expectación alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se podría haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso”, subrayó.