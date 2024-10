La sorprendente reflexión de Alfaro sobre el clima interno de Paraguay en medio de las crisis de Chile y Uruguay

La llamativa reflexión de Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa

La selección de Paraguay renovó sus esperanzas de cara a la clasificación a la Copa del Mundo del 2026 y el arribo de Gustavo Alfaro revolucionó al país con sus primeros resultados en las Eliminatorias sudamericanas. En la conferencia de prensa previa a su encuentro contra Venezuela por la fecha 10, el entrenador tuvo una llamativa reflexión sobre la importancia de todo el personal para conseguir el objetivo en el terreno de juego.

El director técnico argentino, que suele llamar la atención con profundos análisis en los cuales incluye diferentes analogías y metáforas a la hora de enfrentarse a los micrófonos, volvió a sorprender con un contundente pensamiento respecto a lo trascendental que es crear un buen ambiente en el complejo de entrenamiento y cómo todo el personal aporta su grano de arena, algo que se refleja en el rendimiento sobre el terreno de juego y en la actuación de los futbolistas.

“Acá todos jugamos nuestro partido. Nosotros necesitamos que los jugadores estén bien adentro de la cancha para que pateen la pelota como tienen que patearla. Por eso es tan importante la gente de seguridad que nos da el buen día cuando nosotros entramos al predio. Los que están en la cocina, los utileros, los que cortan el pasto y acomodan la cancha, los que hacen todo lo posible para que nosotros hagamos nuestra tarea.”, remarcó Alfaro.

La llamativa reflexión de Gustavo Alfaro con Paraguay (AP Photo/Patricio Teran)

“¿Por qué lo hacemos? Necesitamos tener bien a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de esto. Pero nosotros tenemos que entender que, como Paraguay, como país y nación, todos jugamos nuestro partido y es importante que lo juguemos desde el lugar donde que lo tenemos que jugar, porque se los dije el primer día en la conferencia de prensa cuando estuvimos en la Federación. Esto lo conseguimos entre todos. Acá solo nadie va a conseguir nada. Yo lo único que vine a hacer acá es tratar de ver si nos podemos poner todos detrás de una idea”, concluyó la idea el entrenador.

Sus palabras tomaron más peso entre los fanáticos del fútbol a partir de las diferentes controversias que se vivieron en otras selecciones. La que tuvo más peso en los medios y que se viene arrastrando hace varias semanas rodea al Complejo Celeste de Uruguay, a partir de los problemas notificados entre parte del plantel y los futbolistas, el personal del predio y Marcelo Bielsa. Por su parte, el otro combinado nacional que estuvo envuelto en una polémica es Chile, que se armó un revuelo tras la marcha de Carlos Palacios de la concentración.

La llamativa reflexión de Gustavo Alfaro con Paraguay y las buenas relaciones que tiene que con el personal y sus dirigidos, como lo demostraron los futbolistas de Ecuador (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

Alfaro afrontará su cuarto partido al mando del conjunto Albirrojo y, con dos empates (Uruguay y Ecuador) y la histórica victoria contra Brasil, buscará meterse de lleno en la zona de clasificación directa al Mundial contra Venezuela. “Si salimos bien de esta parada empezamos a cambiar el destino de Paraguay. Es como que empezamos a cambiar el punto de inflexión de la curva que venía marcando el destino del seleccionado”, apuntó el ex entrenador de Boca y de Costa Rica.

A su vez, remarcó la importancia que tiene el duelo contra la Vinotinto, que se jugará el martes 15 de octubre a partir de las 20 horas. “Es muy fuerte el partido que jugamos contra Venezuela y lo jugamos en todos los lugares, y ahí es donde voy al tema de la gente. Yo entiendo las ilusiones postergadas, pero nosotros sentimos que después de las últimas actuaciones de los muchachos, creo que tenemos chances de ir a la Copa del Mundo”, afirmó el estratega de 62 años.

Paraguay jugará contra Venezuela el martes 15 de octubre a partir de las 20:00 (AP Foto/Dolores Ochoa)

Otro de los temas en los que hizo hincapié en la conferencia de prensa se trató de la no convocatoria consensuada de Adam Bareiro. El futbolista de River Plate se quedó en la Argentina entrenando bajo el mando de Marcelo Gallardo y arregló con Alfaro para no sumarse a la Selección de Paraguay. “He hablado con Adam, y yo le decía que quiero tener su mejor versión. Él me decía que una de las razones era la cuestión física, que él por el tema de la Copa América -que eso es cierto-, no pudo hacer pretemporada, y para él las pretemporadas físicas son claves y son esenciales para poder estar en su mejor forma física para poder tener después su mejor forma futbolística”, explicó.

A esto, le sumó: “Le dije, si vos no tenés tu mejor versión, no le servís a River y obviamente no le servís a la Selección. Yo necesito tu mejor versión y necesito que juegues en River, porque si no jugás en River, también te va a costar acá. En eso coincidimos”, argumentó el entrenador sobre el presente del delantero.