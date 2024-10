La broma de Cristiano Ronaldo al nuevo arquero del Barcelona que recorre el mundo

La broma de Cristiano Ronaldo al nuevo arquero del Barcelona

El enfrentamiento entre las selecciones de Polonia y Portugal en la Nations League fue el escenario no solo de disputas deportivas, sino también de un emotivo reencuentro entre Wojciech Szczesny y Cristiano Ronaldo. Este partido, que culminó con una victoria de Portugal por 3-1, dejó imágenes memorables, especialmente el intercambio de palabras entre dos viejos conocidos que ahora viven diferentes etapas en sus carreras.

Wojciech Szczesny, el nuevo fichaje del FC Barcelona, vive un mes impensado tras regresar a los terrenos de juego. Su llegada al club catalán se dio en un momento clave, luego de su retiro de la selección polaca y tras cumplir un papel fundamental en la Juventus, equipo en el que compartió éxitos con CR7.

Durante el calentamiento del partido, Szczesny y Cristiano Ronaldo se encontraron en el túnel de vestuarios. La reunión fue captada por las cámaras y se pudo ver un momento de camaradería y nostalgia entre los dos futbolistas. “He fichado por el Barcelona”, le comentó el arquero al luso, que se encontraba tomándose fotos con unos niños.

Ante esto, Cristiano, con su particular estilo, le preguntó si estaba contento y le lanzó un pícaro comentario: “Has tenido que retirarte para ir a un club grande”. Esta afirmación del atacante del Al Nassr seguramente generó diversos comentarios, especialmente en Italia, donde ambos compartieron vestuario en la Vecchia Signora.

El polaco firmó con el Barcelona y regresó de su retiro (Reuters)

Durante su etapa en el club italiano, tanto Szczesny como Ronaldo lograron conquistar títulos importantes como dos campeonatos de la Serie A, dos Supercopas italianas y una Coppa Italia. Este logro compartido dejó en ambos una huella que trascendió lo deportivo, formando una relación profesional y personal que se reflejó en su reciente diálogo.

La llegada de Szczesny al FC Barcelona se produjo en un contexto especial. Tras retirarse del fútbol internacional después de la Eurocopa y rescindir su contrato con el equipo de Turín, el portero polaco firmó con el conjunto azulgrana para suplir al lesionado Marc-André ter Stegen. El capitán alemán enfrenta una extensa recuperación de al menos ocho meses tras una intervención quirúrgica en el tendón rotuliano de su rodilla derecha.

Días atrás, el ex aquero de la selección polaca reveló que su decisión de unirse al Barcelona no fue sencilla. “Hablé con mi familia y mis amigos, y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptaba”, confesó. Al mismo tiempo, el futbolista de 34 años describió esta oportunidad como un desafío emocionante. “Honestamente, estaba listo para jubilarme y feliz por las cosas que me estaban pasando, pero este es un gran desafío para mi y me enfrento a él con mucha energía y mucho entusiasmo”, añadió.

En la decisión de Szczesny jugó un papel determinante su compatriota Robert Lewandowski, quien fue crucial en su fichaje por el Barcelona. “Él fue la persona que tuvo la idea y la primera que me llamó para intentar convencerme”, reveló Szczesny sobre Lewi, quien se convirtió en su compañero de equipo.

Cabe destacar que, tras arribar a Barcelona, el arquero también fue protagonista de unas polémicas declaraciones cuando confesó su afición por el tabaco. El polaco expresó que fumar un cigarro de vez en cuando no afecta su rendimiento en el campo y consideró que es parte de su vida personal, un aspecto en el que nadie debería intervenir.

Ambos compartieron equipo en la Juventus (Reuters)