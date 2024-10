Revuelo en el Barcelona por la revelación de Szczesny, su último refuerzo: “Si fumo o no es asunto mío”

Woijciech Szczesny confiesa que es fumador

En una reciente entrevista con Mundo Deportivo, Woijciech Szczesny abordó diversos temas que rodean su figura, incluyendo su hábito de fumar ocasionalmente para aliviar la tensión y los nervios. El guardameta, que ha llegado para reemplazar al lesionado Marc-André ter Stegen, expresó que fumar un cigarro de vez en cuando no afecta su rendimiento en el campo y considera que es parte de su vida personal, un aspecto en el que nadie debería intervenir.

Los periodistas implicados, para romper el hielo sobre un tema un tanto espinoso, le al nuevo portero culé mencionaron los ejemplos de otros grandes futbolistas que tenían predilección por el tabaco: otro arquero como el italiano Gianluigi Buffon y el neerlandés Johan Cruyff, ídolo del Barça.

“¿Qué puedo decirles a los aficionados? Absolutamente nada, son cosas que no cambio en mi vida personal y no es asunto de nadie si fumo. No afecta, creo que no afecta y lo que hago en el campo de fútbol es trabajar el doble de duro. Y no lo hago delante de los niños para que no tengan mala influencia sobre ellos”, manifestó.

Y amplió: “A veces alguien me saca una foto escondido detrás de los árboles, donde yo no puedo verlos. Eso no depende de mí. Intento ocultarlo y no mostrárselo a la gente. Pero si alguien piensa que cambiaré mi forma de ser en mi vida personal, puede pensarlo de nuevo porque yo soy quien soy. He sido así toda mi vida y estas cosas simplemente no son asunto de nadie. Quiero que me juzguen como portero y no por buscar historias donde realmente a nadie le importa”.

El presidente Laporta junto al arquero Wojciech Szczesny y el vicepresidente Rafael Yuste durante su presentación en Barcelona (FC Barcelona/Handout via REUTERS)

El guardameta también destacó su profesionalismo y compromiso con el equipo, asegurando que su enfoque está en contribuir al éxito del FC Barcelona. A pesar de la presión inherente a su posición, mantiene una actitud positiva y centrada en sus objetivos deportivos.

Durante la conversación, el portero se mostró abierto y directo, sin evitar ningún tema. Su llegada al equipo ha sido observada con interés, ya que asume un papel importante en un momento crítico para el club. La entrevista completa se publicará mañana en el diario y la web: allí se ofrecerán más detalles sobre su perspectiva y su adaptación al equipo.

La nota reveló un lado personal del portero que no suele ser visible en el campo de juego, mostrando su disposición a hablar abiertamente sobre temas que otros podrían considerar tabú. Esta franqueza podría resonar con los aficionados y ofrecer una visión más completa de su personalidad y su enfoque hacia el deporte.

Szczesny acaba de ser traspasado desde la Juventus, donde militó las últimas siete temporadas como profesional tras sus pasos por Arsenal y Brentford de Inglaterra, más la Roma de Italia. Además, tiene nivel de selección: lleva disputadas cuatro Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012, Francia 2016, Europa 2020 y Alemania 2024) y dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022), pisando los octavos de final en el de hace dos años y conteniéndole un penal a Lionel Messi en el duelo ante Argentina por la fase de grupos.