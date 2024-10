Aseguran que Pep Guardiola es el máximo candidato a dirigir la selección de Inglaterra

Pep Guardiola es el gran candidato a dirigir la selección de Inglaterra (REUTERS/Scott Heppell)

La selección de fútbol de Inglaterra inició contactos informales con Pep Guardiola para que se convierta en el próximo entrenador del combinado nacional, según reveló The Times. En una información exclusiva del medio británico, aseguran que la Asociación de Fútbol (FA) considera al actual técnico del Manchester City como el candidato ideal para suceder a Gareth Southgate, quien dejó su puesto después de la última Eurocopa.

El contacto inicial entre la FA y Guardiola se produjo a principios de esta temporada, pero el técnico catalán no respondió de manera oficial a la propuesta, reveló el periódico. El ex DT del Barcelona terminará su contrato con los Ciudadanos al final de la presente campaña, y mientras el club desea que extienda su estadía, Guardiola todavía no decidió su futuro.

“¿Dejar el City? No es cierto, no lo decidí todavía”, comentó Guardiola en una reciente entrevista en el programa italiano Che Tempo Che Fa. “Tampoco es cierto que seré el próximo entrenador de Inglaterra. Si hubiera decidido, lo diría... Yo tampoco sé, cualquier cosa puede suceder”, comentó el entrenador con pasado en el Bayern Múnich.

En la información que publicó el periódico inglés, el nombre de Guardiola sonó fuertemente dentro de la FA debido a que cumple a la perfección con los criterios establecidos en el anuncio de trabajo publicado en julio, donde se busca a un entrenador con “experiencia significativa en el fútbol inglés, con un fuerte historial de resultados en la Premier League y/o competiciones internacionales”.

Además, el organismo está en la búsqueda de una persona que haya mostrado capacidad para desarrollar el talento de jugadores con presencia en la selección inglesa, un aspecto en el que Guardiola sobresale.

Lee Carsley, el entrenador interino en Inglaterra, no seguiría en su cargo (Reuters/Lee Smith)

Desde su llegada a Inglaterra en la temporada 2016, Guardiola llevó al Manchester City a la cima del fútbol mundial: consiguió cuatro títulos consecutivos de la Premier League y coronó el famoso “triplete” en 2023 con la obtención de la histórica primera Champions League para el club. A lo largo de su paso por la institución, formó a jugadores clave de Inglaterra como Phil Foden, Cole Palmer y Rico Lewis, entre otros.

¿Es Guardiola el único candidato al cargo que hoy es propiedad del interino Lee Carsley? Aunque Guardiola parece ser la opción preferida de la federación inglesa, no es el único entrenador en consideración. Thomas Tuchel, ex entrenador del Chelsea y ganador de la Liga de Campeones en 2021 con el club londinense, también se perfila como un candidato atractivo. El DT alemán mantuvo una buena relación con Harry Kane tras su fichaje por el Bayern Múnich, lo que podría facilitar su adaptación a los Tres Leones.

Guardiola todavía no eligió qué pasos dará para el futuro de su carrera, pero según The Times, cualquier decisión que tome tendrá en cuenta su relación con el City y su presidente, Khaldoon Al-Mubarak. La fuerte conexión entre ambos fue crucial en ocasiones anteriores para que Pep extendiera su contrato. Se espera que, si decide dejar el club, lo comunique con suficiente antelación para que el conjunto de Manchester pueda buscar un reemplazo adecuado al de su figura.

Algo que remarca el medio es que Guardiola también podría verse influenciado por la salida del director de fútbol del Manchester City Txiki Begiristain al final de la temporada. El ahora ex colaborador español fue una de las personas más cercanas de Guardiola desde sus días en el Barcelona, y su partida podría afectar la decisión del entrenador.

Inglaterra tiene una generación de jugadores que la pone como candidata al Mundial 2026 (Markku Ulander/Lehtikuva via REUTERS)

Mientras tanto, la FA continúa con su proceso de selección confidencial. Lee Carsley, quien asumió de manera interina para la UEFA Nations League, se descartó a sí mismo como un candidato viable al señalar que la selección de Inglaterra necesita “un entrenador de clase mundial que haya ganado trofeos”. Esta declaración, junto con la derrota de Inglaterra ante Grecia en Wembley (1-2), aceleró la búsqueda de un sucesor permanente camino al 2026, año de la disputa del próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Si Guardiola finalmente acepta la oferta, sería el tercer entrenador extranjero en la historia de la selección inglesa, después del sueco Sven-Goran Eriksson y el italiano Fabio Capello. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, Guardiola cuenta con una experiencia en el fútbol inglés repleta de éxitos con múltiples títulos y el desarrollo de varios de los jóvenes talentos que hoy militan en el equipo nacional.

Eddie Howe, del Newcastle United, y Graham Potter, ex entrenador del Chelsea, también son considerados. Pero el nombre de Guardiola sería de un impacto mundial que podría cambiar el escenario del fútbol de selecciones de cara a la Copa del Mundo.