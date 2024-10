Jack Grealish perdió una apuesta de 600 dólares en pleno triunfo de Inglaterra: “Simplemente la embocó”

Como es costumbre, Jack Grealish se llevó todos los flashes en la victoria de Inglaterra por 3 a 1 contra Finlandia por la cuarta fecha del Grupo B2 de la Liga de Naciones de Europa. El jugador del Manchester City no solo destacó por su gran actuación sobre el terreno de juego, en el que marcó un gol que le dedicó a su novia y a su hija recién nacida, sino por sus declaraciones en las que confirmó que jugó una apuesta contra Trent Alexander-Arnold en plena acción.

A pesar de que el combinado nacional liderado por el técnico interino Lee Carsley llegaba convulsionado y en el ojo de la tormenta tras mostrar un flojo rendimiento, panorama que se agravó en la derrota por 2 a 1 contra Grecia en Wembley, el volante encontró la forma de divertirse sobre la cancha y ponerle un condimento especial al encuentro disputado en el Helsinki Olympic Stadium.

El número 17 de los Three Lions, portador del dorsal 10 en su club, abrió el marcador a los 17 minutos de juego con un golazo. Después de comenzar la jugada sobre la banda izquierda y de una serie de combinaciones en la zona central, en la que participaron Arnold y Ángel Gomes, Grealish quedó mano a mano con Lukás Hrádecky y marcó el 1 a 0 parcial. El festejo del tanto fue dedicado para su pareja Sasha Attwood y para su primera hija: Mila Rose. “Para ser justos, ¿sabes qué? He estado pensando en ello durante un tiempo, simplemente no había logrado marcar todavía”, aseguró el futbolista que estaba guardando el festejo desde hace un tiempo.

Jack Grealish marcó un gol con Inglaterra y perdió una apuesta con Trent Alexander-Arnold en medio del partido (Reuters/Lee Smith)

A pesar de que el desarrollo trascurrió bastante parejo, Grealish se tomó el tiempo para jugar una apuesta con Trent Alexander-Arnold en el segundo tiempo. En el minuto 73 de partido, Inglaterra tuvo un tiro libre cerca del área del que se hizo cargo el jugador del Liverpool, que es un auténtico especialista en este rubro. Jack, casi para meterle presión a su compañero, le dijo que si convertía el gol le iba a dar £500 (650 dólares aproximadamente). ¿Cuál fue la respuesta de Pie de Ángel -como fue apodado tras su exquisita pegada por el relator Bambino Pons-? Un teledirigido perfecto al ángulo derecho.

“Le dije, obviamente, en broma: ‘si marcas este gol, te daré 500 libras’. Simplemente la embocó en la escuadra, así que le debo una”, declaró entre risas Grealish en la entrevista post partido. Con el golazo de pelota parada por parte del lateral, el combinado nacional inglés se puso por 2 a 0 en el marcador y empezó a encaminar la victoria. Diez minutos después, Declan Rice firmó el 3 a 0 parcial tras una buena jugada de Ollie Watkins, compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa. Sobre el cierre del encuentro, Arttu Hoskonen cerró el 3 a 1 final con un gol de cabeza.

Aunque el futbolista del Manchester City es reconocido por sus bromas y por tener un carisma que es furor en las redes, no dejó de lado el delicado momento que atraviesa su selección y habló sobre el presente de Carsley. “Con el seleccionador de Inglaterra creo que siempre habrá gente diciendo cosas negativas. Antes la gente clamaba para que jugaran todos los llamados jugadores de ataque, lo hicimos y no funcionó en un partido, y luego hubo algunas personas quejándose. Me encanta venir aquí. Es un entrenador de primer nivel, un tipo brillante y me encanta jugar para él”, expresó Grealish en apoyo al entrenador, que es uno de los apuntados por el momento de los Three Lions.

A pesar de eso, el conjunto del Reino Unido marcha segundo en su grupo de la UEFA Nations League y, en caso de no poder revertir la situación y llegar a la primera posición, deberá jugar un repechaje previo para ascender a la zona A de la competición y participar por el trofeo.