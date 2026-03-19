Venezuela

Laura Dogu y una delegación del Senado de Estados Unidos mantuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez en el Parlamento de Venezuela

La jefa de la misión diplomática estadounidense en el país caribeño dialogó con el funcionario chavista y otros legisladores sobre los próximos pasos en el proceso político

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Laura Dogu dialoga con Jorge
Laura Dogu dialoga con Jorge Rodríguez sobre los próximos pasos en el proceso político

El titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, se reunió este miércoles en Caracas con Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en el país caribeño, y con una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano.

Mantenemos una agenda firme de interlocución directa, basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones”, expresó el dirigente chavista tras el encuentro, del que se difundieron imágenes pero no detalles sobre los temas tratados.

A la reunión asistieron también los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares.

De forma paralela, la diputada opositora Nora Bracho informó que la comisión especial de seguimiento de la Ley de Amnistía sostuvo una “sesión histórica” con los representantes estadounidenses.

A la reunión asistieron también
A la reunión asistieron también los vicepresidentes parlamentarios Pedro Infante y Grecia Colmenares

Hoy, 14 miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, sostendremos una importante reunión con representantes del Senado de EEUU, con quienes conversaremos en profundidad sobre la Ley de Amnistía, sus avances y próximos pasos a seguir”, comunicó Bracho, sin precisar los nombres de los funcionarios.

Fuentes parlamentarias confirmaron que la delegación estadounidense estuvo compuesta por cinco funcionarios de alto nivel del Senado, que mantuvieron encuentros tanto con la directiva de la Asamblea Nacional como con la comisión de seguimiento de la amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza.

El tema de la Ley de Amnistía, destinada a facilitar la reconciliación política y la liberación de presos políticos, figura entre las prioridades del actual ciclo de diálogo en Venezuela.

Laura Dogu y una delegación
Laura Dogu y una delegación del Senado de EEUU mantuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez en el Parlamento de Venezuela

Esta ronda de reuniones de alto nivel coincide con una serie de cambios en el gabinete venezolano, impulsados por la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.

En las últimas semanas, la jefa del chavismo ha removido a figuras emblemáticas del régimen anterior y reforzado su equipo con nuevos nombramientos en áreas clave de defensa, energía y seguridad.

Este miércoles, designó a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014 y será reasignado a otras funciones aún no especificadas.

En el área de seguridad, Henry Navas Rumbos fue nombrado comandante de la Guardia de Honor Presidencial, mientras que Germán Gómez Lárez asumió la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Estos movimientos se producen poco después de la captura y extradición a Estados Unidos del narcodictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen bajo custodia en ese país tras la operación militar estadounidense de enero.

Delcy Rodríguez destituyó al ministro
Delcy Rodríguez destituyó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (EFE/ Miguel Gutiérrez/ ARCHIVO)

Delcy Rodríguez también ha renovado los equipos ministeriales en sectores estratégicos como Energía Eléctrica, Vivienda, Transporte y Trabajo, y nombró a un nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios.

Entre los cambios recientes se destaca la designación de Paula Henao al frente del Ministerio de Hidrocarburos y de Luis Villegas en Industrias y Comercio Nacional, en sustitución de Alex Saab, quien estuvo encarcelado en Estados Unidos y era uno de los empresarios más cercanos al círculo de Maduro.

Desde su asunción el 5 de enero, la jefa del régimen chavista ha dado señales de buscar una relación diferente con Washington. Ha calificado al presidente estadounidense Donald Trump como “socio y amigo” y ha recibido en Caracas a altos funcionarios estadounidenses, incluyendo a los secretarios de Energía e Interior, Chris Wright y Doug Burgum.

Estos acercamientos se producen en un contexto de expectativa internacional sobre la evolución del proceso político venezolano y la posibilidad de lograr acuerdos que incluyan garantías para la oposición, la liberación de presos políticos y la reinstitucionalización del país.

(Con información de EFE)

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