Luciano Ambrogi, el pupilo de Luli Mancini que se anima a soñar en el AAT Challenger de Villa María

Luciano Ambrogi ganó en la primera ronda del Challenger de Villa María

Luciano Ambrogi, quien llegó con una invitación al AAT Challenger Santander de Villa María, organizado por la Asociación Argentina de Tenis, es una de las nuevas apariciones en el firmamento del tenis argentino. Rosarino, de 20 años, alto, algo delgado -en cualquier momento va a tener que trabajar en ese aspecto físico- y de potente derecha son algunas de sus características. Es entrenado por Alberto “Luli” Mancini, aunque lo acompaña Julián Guarnieri, cuando el ex capitán de Copa Davis viaja junto al tenista alemán Daniel Altmaier.

En la ciudad cordobesa, Luciano se metió en octavos de final después de vencer al brasileño Mateus Alves por un doble 6-4 en su debut y, vaya coincidencia, tendrá como próximo rival a otro jugador del país vecino y del mismo nombre, pero con “h” intermedia: Matheus Pucinelli de Almeida, quien dio el batacazo al vencer al campeón del Challenger de Buenos Aires y Top 100 argentino, Francisco Comesaña.

“Lo conozco de vista”, dijo Ambrogi sobre su adversario en octavos de final. “Nunca jugué con él. Puede que sea más accesible que Comesaña, pero me hubiese gustado jugar con Come, porque quería tener una medida de en dónde estoy”, comentó el santafesino en una clara muestra de actitud.

Luciano, quien no transitó por el circuito junior, fue becado en el Jockey Club de Rosario y allí conoció a Mancini. “Fue hace muchos años, él llegó a entrenar con su hijo y a medida que a mí me empezaba a ir bien, empezó a estar más conmigo y quedó como cabeza de equipo. Me empezó a apoyar y hoy me ayuda a conseguir sponsors y con el tema de los viajes”, contó sobre su relación con el ex Top Ten argentino, quien cada vez que está en la ciudad santafesina se acerca a aconsejarlo.

“Está viajando mucho por Europa con Altmaier, eso hace que nos veamos poco, pero siempre que va a Rosario está ahí, firme, conmigo. O si lo necesito, nos escribimos por mensaje. El fue quien me ayudó a conseguir gente que me pueda bancar para viajar y eso me dio mucha tranquilidad”.

Luciano Ambrogi ganó en su debut en el AAT Challenger Santander de Villa María. Tiene 20 años, es de Rosario y busca su mejor forma para saber cuál podría ser su proyección (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

- ¿Cuáles son tus expectativas en esta gira?

- No busco tanto proyectar algo o alcanzar un ranking, intento ir partido a partido. Es que me cuesta mucho eso de proyectar y que, después, no me coma la ansiedad de tener que llegar a tal puesto o a semifinales o a determinada meta. Trato de enfocarme en lo que tengo que hacer en cada partido y después se verá.

- ¿Y cómo te vas encontrando midiéndote a este nivel?

- De a poco me voy encontrando con mucho más ritmo, mejor plantado en la cancha, con estos jugadores que, encima, juegan todos muy bien y no hay ningún partido en el que vos digas que es fácil, son todos partidos duros. Así que contento por cómo me vengo sintiendo en los torneos.

La diferencia de edad entre los tenistas y su coach lleva a que, en muchos de los casos, no sepan de la trayectoria de quienes los entrenan. Sin embargo, el joven santafesino no esquivó las preguntas y sin necesidad de hacer uso de las redes. “Sé que Luli Mancini fue número 8 del mundo, que ganó dos Masters 1000, Roma y Montecarlo, ‘¡un animal!’ También sé que Andre Agassi dijo que tenía la derecha más fuerte del circuito”, se explayó dando muestras de saber a quién tiene a su lado.

Luciano Ambrogi ganó en su debut en el AAT Challenger Santander de Villa María, ante el brasileño Mateus Silva (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

“De chiquito, uno no se enfocaba tanto en eso, te parece una boludez, pero de más grande, cuando vas conociendo estos torneos y ve lo difícil que es llegar, ahí te das cuenta y le das más importancia a la persona que tenés al lado. Así que estoy re contento de estar con él y con todo el equipo, claro”, concluye Ambrogi.

A la hora de conocer sus preferencias, Luciano dice que dentro del tenis le gustó Rafael Nadal, por su actitud dentro de la cancha y porque fue uno de los primeros que vio. “Aunque, hoy me enfoco más en ver a Djokovic por su derecha y su revés a dos manos”, reveló.

Si bien no tiene un jugador con quién comparar su estilo, sostiene que está tranquilo para poder seguir proyectando su carrera, gracias a las tres personas que se juntaron para solventarlo económicamente, a modo de sponsors. “Estoy muy cómodo en ese aspecto, porque me están ayudando a full y, encima, son súper copados”, comentó sobre quienes le brindan este apoyo clave a la hora de pensar en llegar a lo más alto posible.

Por lo pronto, este jueves será uno de los protagonistas de la Cancha 2 del Sport Social Club de Villa María, cuando no antes de las 14 se mida ante el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida.