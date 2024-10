El inesperado dardo de Óscar Córdoba al Dibu Martínez tras su conducta que le valió una sanción de la FIFA

Óscar Córdoba apuntó contra el Dibu Martínez por su comporrtamiento

Emiliano Martínez fue suspendido para esta doble fecha de las Eliminatorias y será baja en la selección argentina. La sanción de dos partidos impuesta por la FIFA por su gesto con la Copa América en los festejos tras la consagración en los Estados Unidos y el golpe a la cámara luego de la derrota 2-1 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias dieron que hablar.

Quien se refirió al tema fue un ex colega suyo, Óscar Córdoba, quien ganó la Copa América con Colombia en 2001 en el certamen disputado en su país. “Entiendo que es un gran arquero. Nadie le quita sus características y el gran nivel que demuestra con la Selección y en Inglaterra”, dijo el ex guardameta de Boca Juniors en diálogo con DSports.

Aunque reparó: “No comparto algunos pensamientos porque es una forma de estructura social, cultural y familiar. A mí me enseñaron cómo debe comportarse un deportista. Más si es de la Selección Nacional y eso se exterioriza para los chicos y chicas”.

El bicampeón de la Copa Libertadores con el Xeneize en 2000 y 2001, argumentó: “Yo le estoy dando el ejemplo a estos chicos que quieren ser los Dibu Martínez u Óscar Córdoba del pasado. Si su comportamiento no va acorde al verdadero comportamiento que debe tener un deportista, es problema de él. El mío es otro”.

Dibu Martínez le pegó un manotazo a una cámara tras la derrota ante Colombia

Y aclaró: “Solamente no comparto su forma de celebrar. Eso es lo que le significa al pueblo argentino reconocerlo como ídolo. Lo que hace en la cancha y en sus celebraciones yo no lo comparto”.

Sobre la baja del Dibu habló el entrenador Lionel Scaloni: “Emiliano siempre que estuvo fue importante, es una baja de peso, pero nosotros sabemos que al que le toque jugar hará lo mejor y tienen nivel de selección para estar. El que ataje será bien recibido y está acá por méritos propios. Él ya se ha expresado y estuvo bien, fue muy respetuoso y correcto. Es justo lo que ha dicho y de mi parte como entrenador ya lo hablé con los jugadores y le diré a él en persona cuando lo vea”.

Y el DT argentino agregó: “Ya lo dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar estas cosas, sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu o a Romero, que son jugadores importantes. Más allá que podemos estar de acuerdo o no en la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo, pero lógicamente como entrenador no me gusta perder jugadores. Hay que hacer hincapié en eso y cuando alguien es sancionado que valga la pena y que sea por algo de partido, eso es lo importante. Emiliano se ha expresado y lo ha hecho muy bien, esperamos no repetirlo, eso es lo importante”.

Emiliano Martínez se caracteriza por su fuerte personalidad y como pocos se retroalimenta en los escenarios más complicados para sacar a relucir su rol protagónico con sus intervenciones o emplear algunos de sus gestos o palabras para poner nervioso a un rival, tanto con la selección argentina y como con el Aston Villa.

Se adueñó del arco argentino en la previa a la Copa América de 2021, pero fue en la semifinal ante los mismos colombianos que inmortalizó el famoso “mirá cómo te como, hermano”, en la definición por penales.

Sus bailecitos, tirar la pelota lejos, ir a buscar a un rival por sus declaraciones previas, son los condimentos que Dibu le puso en diferentes ocasiones a los rivales y en momentos definitorios como las tandas desde los doce pasos en las que se mueve como pez en el agua.

Este jueves la Argentina jugará de visitante ante Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias. El plantel dirigido por Lionel Scaloni espera poder viajar mañana si es que los coletazos del huracán Milton lo permiten.