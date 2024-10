El ex jefe de Colapinto explicó por qué la historia del argentino cambiará la F1 y lo elogió tras ser “arrojado a los leones”

Franco Colapinto demostró su talento desde su desembarco en la Fórmula 1 (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Franco Colapinto ha dado un salto importante en su carrera al ser convocado por Williams para tomar el lugar de Logan Sargeant en la Fórmula 1. Sander Dorsman, uno de sus mentores y ex jefe en MP Motorsport, compartió su visión sobre el debut del argentino en la máxima categoría del automovilismo y su prometedor futuro en la competición.

Dorsman ha estado al lado de Colapinto desde 2021, cuando el joven piloto competía en la Fórmula Regional Europea by Alpine, y luego en la Fórmula 3 y Fórmula 2. Por eso, no es de extrañar que esté siguiendo de cerca cada paso de su pupilo en la Fórmula 1. “Sí, es fantástico, por supuesto”, comentó en una entrevista con Motorsport al referirse al debut del argentino en el Gran Premio de Italia. “Monza es probablemente uno de los mejores circuitos para debutar. No es muy técnico, pero luego fue arrojado a los leones en circuitos como Bakú y Singapur, donde nunca había corrido antes”.

El debut de Colapinto en Monza fue prometedor con un duodécimo puesto, pero lo que realmente impactó a Dorsman fue su actuación en Singapur. “Me gustó lo que hizo en Bakú. Pero luego piensas: a ver Singapur. Es un circuito muy difícil, con tanta humedad. Es una prueba realmente feroz”, expresó. El argentino no decepcionó. Con una salida agresiva, superó varios coches en la primera curva, lo que provocó una airada reacción por radio de su compañero Alex Albon. Al final, el argentino terminó 11º, mientras que el tailandés se retiró con problemas en su coche.

Dorsman destacó esa maniobra inicial como un símbolo del carácter de Colapinto. “Así es exactamente como conocemos a Franco. Va por todo. No le importan las reputaciones y, de hecho, lo que me llamó la atención fue que Albon inmediatamente reaccionó por radio. Eso demuestra que parece que Franco ya está un poco en su cabeza”.

El camino de Colapinto hasta la F1 no ha sido fácil. Desde enero de 2023 es piloto de la academia de Williams y fue en Silverstone donde hizo su primera aparición en un Gran Premio, sustituyendo a Sargeant en los entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña. El estadounidense, cada vez más presionado por la falta de resultados y accidentes, fue despedido después del GP de Países Bajos, lo que abrió las puertas para el argentino. “Franco estuvo con nosotros todo el lunes en Países Bajos en el simulador preparándose para Monza. Entonces recibimos la llamada y se confirmó que se iba. Creo que incluso lo supe antes que el propio Franco”, recordó Dorsman.

Aunque la partida de Colapinto fue una pérdida para MP Motorsport, Dorsman se muestra feliz por su pupilo. “Franco se ha convertido en un hijo del equipo. Lo conocemos desde hace años. No viene de una familia súper rica. Cada centavo fue para poder tenerlo en el coche. Me gusta eso, tener una historia así. Que simplemente, si eres un tipo así de Argentina y desde los 15 años has estado viviendo solo en Europa. Tenés plata para volver a tu casa en Navidad una vez al año, y el resto del tiempo vivís separado de tus padres. Y que así llegues a la Fórmula 1, creo que es una linda historia. Por supuesto que hay muchas críticas sobre la Fórmula 1, sobre el dinero, sobre esto o aquello. Sólo que éste es un ejemplo vivo de que siempre es posible y de que el talento es siempre el factor determinante al final”, comentó.

Esta referencia está vinculada a que en las últimas décadas se hizo hincapié que para arribar a la F1 es necesario el talento, pero también la suerte y, principalmente, el dinero. Franco antepuso sus capacidades y eso lo ubicó de cara a una butaca en la Máxima, algo que luego sí terminó consolidándose con el apoyo de distintas empresas que aportaron financiamiento. Su historia, al fin y al cabo, rompe un paradigma instalado.

El futuro de Colapinto en la F1, sin embargo, sigue siendo incierto. A finales de este año perderá su asiento en Williams a manos de Carlos Sainz, quien se trasladará desde Ferrari. Dorsman lo compara con la situación de Liam Lawson en Red Bull, quien tras demostrar su valía, tuvo que esperar su oportunidad como piloto de reserva. “Creo que Franco ha demostrado lo suficiente. Si no tiene un asiento en 2025, estoy seguro de que tendrá un puesto en 2026. Porque sería una locura que nadie lo tuviera en cuenta”.

Para Dorsman, el argentino ha dejado una huella imborrable en el paddock y en la memoria de los aficionados y equipos de la F1. “Le han dado la oportunidad de demostrar su valía durante nueve fines de semana y, después de tres, todo el mundo ya está diciendo: ‘Vaya, ese chico tiene que estar aquí’. Sí, y la gente no va a olvidarlo”.

Franco tras ganar la sprint de Imola en Fórmula 2 con su MP Motorsport