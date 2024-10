12 frases de Scaloni: su viejo cruce con Beckham, cómo superó el miedo a los aviones y los equipos argentinos que le gustan

Lionel Scaloni habló sobre la celebración de la Copa América

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni brindó entrevista en AFA Estudio, en la previa al partido ante Venezuela por la novena fecha de las Eliminatorias. La Albiceleste lidera la tabla y se medirá ante al conjunto dirigido por Fernando Batista, que hoy es sexto y está en zona de clasificación directa a la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El estratega de Pujato habló sobre diversos temas más allá de la actualidad y rememoró la celebración de la última Copa América ganada, el famoso cruce con David Beckham en el fútbol español, qué equipos le gusta tanto en el plano local como en el internacional.

De la Copa América ganada en julio, indicó: “Sabíamos que iba a ser dura con jugadores con muchos problemas. Festejé más relajado y emocionado que las otras veces por todo lo que costó. La despedida de Ángel (Di María), lo que estuvimos encerrados más de una hora por los incidentes. Cuando ves que está tu familia y puede pasar algo el fútbol queda en segundo plano y lo primero es la familia. Les dijimos a los jugadores que piensen en ellos y después en el fútbol. Lo mismo los chicos colombianos”.

En esa consagración en los Estados Unidos estuvo otra vez su familia. “Tuve la suerte que en Qatar estuvieron y en esta también vinieron para la final. Es el regalo más lindo que uno puede tener. Es un regalo compartir con los hijos”.

Lionel Scaloni reveló qué equipos le gusta ver

De su época de futbolista, recordó cuando jugando en el Deportivo La Coruña tuvo el cruce con David Beckham, figura del Real Madrid: “Nos volvimos a ver y nos sacamos una foto. Fue toda culpa mía por la bronca porque nos ganaron 2-1 faltando nada. De la bronca buscás donde no hay. Hoy 20 años después me di cuenta que el equivocado era yo. Le competíamos y yo era de los que metíamos, no tenía calidad”.

Además, confesó cómo hizo para perderle miedo a los aviones: “Siempre me llevé mal, pero poco a poco la vas masticando. Era uno de los que más sufría. A veces he ido en cabina en un vuelo chárter, por ejemplo, en la Coruña, que eran siempre vuelos chárters e hice más de cien vuelos en la cabina que me ayudó a sacarme el miedo y saber por qué un avión se mueve”.

En tanto que volvió a mostrar su disgusto por la sanción a Emiliano “Dibu” Martínez: “Jode como la de Cuti (Romero), sobretodo porque no fueron situaciones dentro de la cancha. Se lo hicimos saber al grupo que si uno es sancionado que sea por algo valga la pena dentro de la cancha. Emiliano fue el primeo en reconocerlo y eso vale. El arquero es algo importante no solo en lo deportivo sino también a nivel grupal”. En referencia a este tema, cuando fue consultado por el boom de la Selección con los más chicos, afirmó: “Los que nos van a sacar son los chicos y por eso es importante los buenos ejemplos y reconocer los errores. Ese es el legado que tiene este equipo”.

Lionel Scaloni se refirió a la sanción del Dibu Martínez

MÁS FRASES DE SCALONI:

Souvenirs. “Este cuerpo técnico es el que menos tiene y cuando hay algún regalo o llega a algo lo que menos llega es al cuerpo técnico. No tengo nada de ese partido (final en el Mundial de Qatar ante Francia). Hoy hay fotos, videos y los podés ver mil veces en las redes sociales”.

Equipo que le gusta mirar. “No hay uno que me pare a ver. Me gusta la filosofía del Leverkusen, el Manchester City, el PSG, cada equipo con sus matices, pero los seguimos”.

Fútbol argentino. “Lo vemos todo. River, Boca, Vélez que está muy bien, Huracán, el Atlético Tucumán de Sava que juega bien. Lo miramos porque tenemos que ver a los jugadores del fútbol local para posiciones del fútbol local”.

Asado postergado. “No sabíamos si íbamos a despegar, menos para hacer un asado. Está todo muy alerta. El sábado haremos un buen asado con los jugadores y la gente de la AFA porque pasamos días complicados y estresantes. Cuando planificamos el viaje a Miami pensamos en la comodidad de los jugadores. Sabíamos que íbamos a tener que hacer una escala para llegar a Maturín”.

Carne antes de mariscos. “En Galicia cuando me invitaban a las peñas me preparaban los mariscos y yo no lo comía y pedía un pedazo de carne. La ternera gallega está al nivel de la carne argentina”.

No dormirse en los laureles. “Los jugadores están acostumbrados a competir y cuando salen con la camiseta argentina compiten. Llevan la competición adentro y es parte de su ADN. Los futbolistas se brindan al máximo”.

Hinchas argentinos. “A la gente le decimos que siga alentando a la Selección. Esta selección ha sido para ellos un poco de aire dentro de todo lo mal que lo estábamos pasando. Esto es una comunión que espero que no termine nunca. Ya sea al próximo técnico que esté en la Selección como a los jugadores”.