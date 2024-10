Phil Foden eligió a su jugador favorito y lo colocó por encima de Messi, Maradona y Zidane

El futbolista preferido de Phil Foden que ubicó por encima de Messi y Maradona

La historia de amor entre el Manchester City y Phil Foden sobrepasa todos los niveles establecidos. Toda un vida ligada al color celeste, ya que paso de ser alcanza pelotas del primer equipo a levantar la UEFA Champions League como una de las figuras. El nombre del volante ofensivo de 24 años será recordado a lo largo de los libros Citizens, pero todavía le queda camino por recorrer para que una estatua se forje y ascienda en los aledaños del Etihad Stadium, como sí lo tiene la figura del español David Silva.

En un divertido cuestionario al que fue sometido, el futbolista inglés sorprendió a todos con su respuesta, pero no por su elección final, sino porque lo puso por encima de estrellas como Lionel Messi, Diego Armando Maradona o Zinedine Zidane, entre otras. En una entrevista con el medio inglés talkSPORT, Foden eligió al Chino Silva, con quien compartió vestuario, como el mejor jugador que vio en su vida y su máximo ídolo.

Ni bien comenzó el juego, Foden ya estuvo en aprietos, ya que lo hicieron elegir entre él mismo y Bruno Fernandes. Con mucha risa y agarrándose el cuello, eligió al portugués del Manchester United. Después de algunos futbolistas de por medio, apareció el nombre de Silva y el rostro del jugador del City decantó que iba a ser elegido hasta la última ronda.

El futbolista preferido de Phil Foden que ubicó por encima de Messi y Maradona: David Silva REUTERS/Rebecca Naden

Figuras de la talla de Paul Gascoigne, Kaká, Kevin De Bruyne, Wayne Rooney y Ronaldinho fueron descartados rápidamente por el inglés. Hasta que llegó el momento de Zidane, Maradona y Messi, a quienes sin dudar tanto los dejó por debajo de español, pero denotando con mucha seguridad de su elección a sabiendas que estaba descartando a quienes están considerados dentro de los mejores futbolistas de la historia.

Aunque la elección tampoco sorprende tanto, ya que Foden se crió bajo la estela de un Silva que brillaba en el Manchester City y que se desenvolvía en su misma posición. Mientras el español se consagraba campeón de la Premier League en dos ocasiones (2011/2012 y 2013/2014), sumado a alguna FA Cup y Copa de la Liga, el pequeño Phil disfrutaba de los logros con sus propios ojos y en primera plana, ya que era uno de los alcanza pelotas elegidos para disfrutar de los partidos.

El día en el que Phil Foden fue alcanza pelotas del Manchester City, con David Silva en la cancha

“Estaba en el arco contrario, me acuerdo que el estadio se vino abajo cuando la pelota entró y yo salté las vallas publicitarias de la emoción”, recuerda el número 47 sobre el día en el que vivió el derby de Manchester desde el costado del terreno de juego. En esos días podía disfrutar de cerca los hechizos del mago, pero mejor lo pudo hacer cuando comenzó a compartir vestuario con él y a escuchar sus consejos. “Era muy pequeño cuando me ficharon y me enamoré del club en cada entrenamiento. Viendo a David Silva se convirtió en mi ídolo, y así sigue siendo desde entonces. Lee el juego de una forma distinta al resto”, explicó el futbolista en diálogo con la Premier League.

“He podido verlo en directo en entrenamientos así es que probablemente sea el futbolista en el que más me he fijado y con el que más he aprendido. Me entristece que se haya ido, pero espero que vuelva algún día como entrenador”, argumentó Foden el día el que Silva armó las valijas de los Sky Blues. Juntos compartieron vestuario desde la temporada 2016/17, cuando Pep Guardiola le demostró su confianza a un Phil que tenía solo 17 años, hasta el año 2020 que se marchó el español.

Estatuas de David Silva y Vincent Kompany en el Etihad Stadium del Manchester City.

El legado del mago será imborrable en la ciudad de Manchester, lugar en dónde reposa su estatua bajo la lluvia de Inglaterra. El Chino desembarcó en el City en el año 2010, diez años después se marchó con 436 partidos en sus hombros y 77 goles marcados y 131 asistencias otorgadas. A su vez, ganó un total de 14 títulos con la institución, aunque se quedó con la espina de no levantar la UEFA Champions League. Después de un par de años jugando con la Real Sociedad, Silva colgó los botines en 2023 a sus 37 años y con una Copa del Mundo en sus aposentos.