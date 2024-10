Inesperada polémica entre una estrella del fútbol y el alcalde de la ciudad a la que se iba a mudar: “Perturbó la seguridad de mis hijos”

El posteo del alcalde de Corbetta que encendió la polémica

La seguridad de los futbolistas en un tema muy sensible en la vida diaria de los protagonistas, más allá de que ese tópico sea una preocupación para la población en general. Las millonarias sumas percibidas y los objetos de valor son buscados por los delincuentes y, en el último tiempo, se han dado a conocer múltiples robos a deportistas, como el sufrido por Ángel Di María en 2021 cuando jugaba en el París Saint-Germain. Ahora, sorprendió el caso de Álvaro Morata, quien denunció que se había puesto en peligro la vida de su familia después de que le dieran la bienvenida a la ciudad que iba a cobijarlo en su paso por el Calcio.

Lo que parecía ser un posteo común y corriente del alcalde de la localidad italiana de Corbetta, Marco Ballarini, terminó disparando una polémica inusitada en torno al ganador de la última Eurocopa con la selección de España y reciente refuerzo del Milan para esta temporada. Todo comenzó cuando el político subió una publicación a sus redes sociales por la presencia del nuevo vecino: “No, no es una broma anticipada del día de los inocentes. ¡El campeón Álvaro Morata es nuestro nuevo conciudadano de Corbetta! El bombardero español, recién comprado por el Milan, está ultimando los trámites para el traslado oficial a su nuevo (maravilloso) hogar en nuestra ciudad”.

Incluso, Ballarini se permitió bromear con su fanatismo por el clásico rival del Rossonero: “Ya saben que soy un gran aficionado del Inter, ¡pero es un placer dar la bienvenida a Álvaro Morata a nuestra gran familia de Corbetta!”. Esta novedad también la subió a su cuenta personal de TikTok, en la que tiene más de 750.000 seguidores y ese único video ya fue reproducido por más de 1.500.000 usuarios.

Sin embargo, Morata se tomó esta iniciativa de pésima manera porque realizó un duro comunicado en su perfil de Instagram para sus más de 22 millones de followers con críticas hacia la autoridad y comunicó que cambiará su lugar de residencia: “Estimado señor Alcalde, le agradezco por haber violado mi privacidad. Afortunadamente no poseo ningún bien de valor, el único tesoro son mis hijos cuya seguridad ha sido perturbada por usted. Pensaba que el Ayuntamiento de Corbetta podía garantizarme cierta privacidad, en cambio me encuentro teniendo que cambiar de casa de inmediato gracias a su incapacidad para utilizar las redes sociales y proteger a sus ciudadanos”. Hasta el momento, no se filtró información sobre a qué lugar se mudó.

La publicación de Álvaro Morata

La sorpresiva postura del centrodelantero de 31 años provocó la respuesta de Marco Ballarini en palabras publicadas por el diario italiano Corriere della Sera: “Solo quería darle la bienvenida”. Incluso, subió una breve filmación con tono de burla llevándose la mano a la cara en señal de mímica fingiendo lamentarse por la decisión del punta con pasado en Real Madrid y Atlético de Madrid.

A continuación, se defendió de los críticos que respaldaron la posición del futbolista: “Me ha sorprendido y consternado su reacción desproporcionada que, además, no hace más que amplificar la noticia de que se ha mudado a Corbetta. No he violado absolutamente su privacidad. Si quería que eliminase la publicación, bastaba con que me contactara”.

“Fue una iniciativa amable para darle la bienvenida. Por lo demás, hace algunas semanas que la gente lo encuentra en el supermercado o en los locales de nuestra ciudad y él, como el campeón que es, nunca rehúsa tomarse fotos con los aficionados. Que luego las publican online. La noticia ya circulaba desde hace algunas semanas”, objetó.

El político le dio la bienvenida a la ciudad al delantero, que se sintió desprotegido y tomó la decisión de mudarse

En este sentido siguió con su descargo: “Hace dos años todos los periódicos de la zona escribieron que André Onana (arquero del Manchester United) había comprado una de las residencias del centro y no se armó un escándalo. Sobre todo, nadie fue a buscarlo a la puerta de su casa. Los futbolistas son personajes públicos y de mi parte no hubo ninguna intención de aprovecharme de su fama, como acusan algunos comentarios. No comprendió el sentido del posteo y me apena, dado que siempre lo he estimado como persona antes que como campeón”.

Lo cierto es que pudo ser una publicación inocente, pero Álvaro Morata tiene antecedentes que ayudan a contextualizar su reacción, que podría ser desmesurada para algunos. En junio de 2019, el portal La Razón de España publicó que la pareja del jugador, Alice Campello, había sufrido un robo a punta de pistola en la casa cuando también estaban sus hijos en el hogar.

Más cerca en el tiempo, el 3 de julio de 2024, Campello denunció que había sido víctima de un robo durante sus vacaciones en Italia, su país natal, mientras su marido jugaba la Eurocopa con España. “Ayer nos robaron todo lo que habíamos traído para las vacaciones. Prefiero decirlo antes de que se sepa y asegurarles que todos estamos bien. Ahora tenemos personas que nos acompañan las 24 horas y estamos más tranquilos. Un abrazo”, manifestó en un descargo realizado para llevar tranquilidad a sus seguidores.