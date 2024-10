Catarata de goles argentinos por Europa: el doblete de Castellanos y los gritos de Hezze y Luis Vázquez

Taty Castellanos, Santiago Hezze y Luis Vázquez convirtieron goles en la Europa League

Después de una jornada en la UEFA Champions League en la que la bandera celeste y blanca acaparó gran parte de los encuentros, a partir de la soberbia actuación del Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa contra el Bayern Munich, la acción en el Viejo Continente sigue con la Europa League y la Conference. En el primer turno de la fecha, se destacaron los goles de Valentín Castellanos, Luis Vázquez y Santiago Hezze, que sirvieron para las victorias de sus equipos respectivamente.

El más destacados de ellos fue el Taty, que se desenvolvió con un doblete en la goleada de la Lazio por 4 a 1 contra el Niza. Después de imponerse por 3 a 0 contra el Dinamo Kiev en el arranque de la competencia, el cuadro italiano encadenó su segunda victoria consecutiva y se mantiene en los más alto de la tabla. El partido se abrió con el gol de Pedro Rodríguez a los 20 minutos y prosiguió con la aparición del argentino.

La primer conversión para Castellanos llegó al minuto 35, cuando las Águilas encontraron espacios en la defensa rival y, cuando el argentino quedó mano a mano con el arquero y se la picó sutilmente para poner el 2 a 0 parcial. A pesar de que el conjunto francés reaccionó con el gol de Jeremie Boga, Taty liquidó el encuentro a los 53′. Bajo un intensa lluvia en el Olímpico de Roma, el número once dejó desparramó a varios rivales en el área, uno de ellos se deslizó por el césped, y definió con calidad al ángulo superior izquierdo. Mattia Zaccagni culminó el 4 a 1 final.

Por su parte, Santiago Hezze hizo lo propio en la victoria por 3 a 0 del Olympiakos frente al Sporting Braga. El encuentro en Grecia, que también contó con la participación de Francisco Ortega, se abrió sobre el final de la primera parte tras un gol en contra de Joao Ferreira. El segundo fue obra del ex Huracán, que cazó un rebote en el punto de penal tras una buena contra de la institución local, que terminó de sellar el resultado un par de minutos después por el tanto de Ayoub El Kaabi.

Por último, en el batacazo de la fecha, el Anderlecht le ganó por 2 a 1 a la Real Sociedad en Anoeta con un gol de Luis Vázquez. El cuadro local se adelantó en el marcado rápidamente por el gol de Pablo Marín, pero las cosas se torcieron con el correr de los minutos. El ex delantero de Boca silenció al estadio en España a los 28 minutos del primer tiempo. Al argentino recibió el balón en el área tras una buena habilitación y, después de acomodarse de cara al arco, remató rasante al palo largo y puso la igualdad en el marcador.

Diez minutos más tarde, Theo Leoni puso por encima al conjunto belga en el marcador y sigue con paso perfecto en la competencia, ya que en la primera fecha le ganó por el mismo resultado al Ferencvarosi. El atacante llegó a la institución de Europa hace dos años y ya suma nueve goles convertidos en 53 partidos jugados.

En donde no hubo presencia argentina y lo lamentaron fue en Polonia, ya que el Legia Varsovia venció por 1 a 0 al Betis de España. En dicho encuentro no jugó la figura del equipo en la temporada: Giovani Lo Celso. El ex Rosario Central está teniendo un nivel superlativo en su vuelta con la casaca verde y blanca y, con el fin de darle descanso, no viajó para disputar la segunda fecha de la Conference League.