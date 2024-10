Los encendidos posteos de Dibu Martínez tras su gran actuación ante Bayern Múnich: la debilidad que lo “afectó mucho”

Emiliano Martínez fue la gran figura en la victoria del Aston Villa 1-0 sobre el Bayern Múnich por la segunda fecha de la Champions League. El equipo de Birmingham logró su segundo triunfo seguido y suma puntaje perfecto en el principal torneo internacional, que supo ganar en 1982 y ante el mismo rival en la final.

El Dibu brilló con sus atajadas ante los alemanes y luego del encuentro hizo posteo en su cuenta de Instagram con una foto de sus espectaculares voladas y escribió “bienvenida a Villa Park Champions League”. Luego publicó una catarata de historias, en las que compartió el beso que lanzó hacia los fanáticos consumada la gesta hasta un elogio en redes: “El de los partidos importantes”.

Más tarde habló en la zona mixta y se refirió al triunfo, pero al pasar también habló de la suspensión de dos partidos oficiales que la FIFA le aplicó en la selección argentina luego de su gesto con la Copa América en los festejos tras el triunfo 2-0 ante Chile por las Eliminatorias y también por golpear una cámara tras la derrota 2-1 ante Colombia.

El posteo de Dibu Martínez

“Hay gente que te quiere, gente que no te quiere, eso es algo que no lo podés controlar, pero doy todo por mi club y por la Selección. Trato de dar lo mejor de mí, pero no es algo que pueda controlar. Yo disfruto del fútbol con mi equipo y con mi país”, afirmó en diálogo con ESPN.

“Fue un partidazo, necesitábamos ganar sí o sí”, resumió sobre la victoria ante los germanos. “Todavía sigo soñando con la parada a Kolo Muani, voy a soñar de por vida porque es algo que me marcó a mí y a la gente, pero quiero seguir soñando, creciendo como persona, como arquero”, agregó.

Luego analizó que “no tenemos techo, es la primera vez que estamos acá. Jugamos con uno de los favoritos de la Champions, como el Bayern, y demostramos que jugamos de igual a igual especialmente en casa. Nos tiene que dar un plus de confianza, pero no llevarnos a un lugar que no nos corresponde todavía”.

* Testimonio del Dibu

Pese a lucirse, profundizó en su apuesta por mejorar. Sostuvo que “me estuvieron convirtiendo en la Premier League, y eso me afecta mucho. Estoy obsesionado con mantener el arco en cero y trabajo duro para eso. Ayer, entrenamos 40, 50 minutos de reacción y nos enfocamos solo en la pelota. Hoy, eso me ayudó”.

“Soy un enfermo de seguir creciendo. Me propuse ganar todo con el Aston Villa, con la Selección igual, techo no tengo, trato de seguir creciendo”, indicó.

El entrenador Unai Emery, se deshizo en elogios por el Dibu: “Yo no entendería este proyecto del Aston Villa sin Emiliano. ¿Por qué? Porque gana partidos. Tiene la mentalidad que yo quiero, tiene la mentalidad de querer ganar, de exigirse llegar a lo máximo, esa mentalidad ganadora. Para mí es el número 1″, dijo ante los micrófonos de la misma cadena deportiva.

El Aston Villa logró su segunda victoria en misma cantidad de partidos disputados en la Champions League y disputó su primer encuentro de local pues el primero fue una goleada de visitante, 3-0 ante el Young Boys de Suiza. En la tercera jornada recibirá al Bologna de Italia, el martes 22 de octubre.

Por último, adelantó que no viajará a la Argentina por la sanción. “Me tengo que quedar a entrenar con el club y me quedaré por aquí”, aseguró.

No podrá estar en la vuelta de Lionel Messi al seleccionado e indicó que “una lástima no poder estar, pero tenemos equipo de sobra”.

En tanto que sobre los encuentros ante Venezuela y Bolivia, aseveró que “ganando los dos partidos estamos a un paso de la Copa del Mundo, necesitamos ganar”. La selección argentina lidera la tabla de las Eliminatorias con 18 puntos y le lleva 2 a Colombia.

Respecto de la competencia local del Aston Villa, jugará otra vez en casa este domingo cuando se verá las caras con el Manchester United, por la sexta fecha de la Premier League. El conjunto de Birmingham es quinto en el campeonato.

TODAS LAS HISTORIAS QUE PUBLICÓ DIBU TRAS EL TRIUNFO