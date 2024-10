La fulminante crítica de una leyenda del fútbol al Manchester United: el dardo para Alejandro Garnacho

Ten Hag y Van Basten, frente a frente

Las críticas al Manchester United continúan llegando sin cesar, esta vez desde la voz autorizada de Marco van Basten. El mítico delantero del Ajax y del Milan no se guardó nada al evaluar la actuación de los Diablos Rojos, que vienen de sufrir una categórica derrota ante el Tottenham y cuyo momento actual bajo la dirección de Erik ten Hag ha sido categorizado como el peor desde que el neerlandés asumió el cargo.

En declaraciones para la prensa de Países Bajos, Van Basten, de 59 años, arremetió con dureza contra las decisiones del técnico y su manejo del equipo. “He visto a un nuevo fichaje caminar por el campo”, dijo en referencia a Manuel Ugarte, adquirido por 50 millones de euros. “Es de idiotas lo mucho que ha decidido gastar Ten Hag en futbolistas que ni siquiera son buenos”, añadió sin miramientos.

Pero el ex delantero de la selección holandesa no solo cargó contra las nuevas incorporaciones, sino que extendió sus críticas a otros miembros del equipo, cuestionando la capacidad de los jugadores actuales: “¿Puedes nombrarme a un jugador destacado del Manchester United?”, preguntó retóricamente antes de continuar. “Rashford es muy malo, Bruno Fernandes es un buen jugador, Andre Onana es un buen portero, eso es todo. Casemiro está acabado. Alejandro Garnacho es un jugador decente, pero a ese equipo no lo lleva nadie”, sentenció.

Garnacho también quedó en el ojo de la tormenta (REUTERS/Molly Darlington)

Las duras palabras de Van Basten reflejan el clima de insatisfacción que rodea al Manchester United, tanto en Inglaterra como en los Países Bajos, poniendo aún más presión sobre Erik ten Hag en un momento crítico de su gestión.

El equipo de la región Noroeste de Inglaterra se encuentra decimo tercero en la tabla de la Premier League y viene de caer 3 a 0 contra los Spurs como local. Pero este presente no refleja la importancia del club a lo largo de su historia. El Manchester United ha conquistado una multitud de títulos, destacándose en la Premier League, donde es el equipo con más trofeos de la liga inglesa, con un total de 20.

Pero toda esta grandeza es muy distitna a la actualidad: la última vez que el United ganó la Premier League fue en la temporada 2012-2013, coincidiendo con la última temporada de Alex Ferguson como técnico. En esa ocasión, el conjunto inglés se impuso con 89 puntos, sumando 28 victorias, 5 empates y 5 derrotas. El Manchester City fue el subcampeón con 78 puntos y el Chelsea quedó en tercer lugar.

El máximo goleador de aquella edición fue Robin van Persie, quien anotó 26 goles en 38 partidos, consolidando así su lugar en la historia del club durante esa memorable temporada. El presenta pareciera estar muy lejano a esos años gloriosos de los Diablos Rojos.