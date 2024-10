Otra áspera conferencia de Simeone tras los incidentes en el clásico de Madrid: “Es mi opinión, sino le preguntarían a una heladera”

Diego Simeone hablando con los aficionados del Atlético de Madrid (Ana Beltran/REUTERS)

El derbi madrileño del último domingo, que terminó con empate 1-1 entre Atlético de Madrid y Real Madrid por la Liga de España, todavía genera espuma en la antesala a la segunda jornada de la UEFA Champions League. El festejo de Thibaut Courtois de cara a los aficionados del Colchonero en el Estadio Cívitas Metropolitano, el lanzamiento de proyectiles desde la tribuna y las declaraciones de Diego Simeone estuvieron seguidas de distintas repercusiones en las horas posteriores y el Cholo volvió a referirse a este asunto antes de medirse este miércoles al Benfica en Portugal.

El escándalo tuvo lugar después del gol de Eder Militao. El tanto del brasileño generó la celebración de Courtois ante los simpatizantes de su ex club (jugó entre 2011 y 2014). Los fanáticos respondieron arrojando objetos sobre el arquero belga, los jugadores del Rojiblanco junto a Simeone corrieron a la zona de los incidentes para transmitir calma a las tribunas y el árbitro, Mateo Busquets Ferrer, decidió enviar a los planteles directamente a los vestuarios hasta que la situación bajara los decibeles. El partido estuvo interrumpido por más de 20 minutos y Ángel Correa emparejó el trámite en el tiempo adicionado.

Finalizado el clásico capitalino, el entrenador argentino tomó la palabra y, más allá de hablar de los responsables de lanzar cosas a la cancha, también puso su mirada en Courtois: “La gente que ha tirado los mecherazos no está bien, pero tampoco ayudamos nosotros los protagonistas cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, y provocamos a la gente. Claro, la gente se enoja. Nosotros, los protagonistas, también tenemos que buscar la calma, entender las situaciones. Uno puede festejar el gol, pero no festejándolo mirando a la tribuna, cargando contra la afición, haciéndo gestos así porque la gente luego se enoja”.

* Los incidentes en el derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

En ese sentido, Diego Simeone manifestó que no se justifica ninguna de las dos acciones: “No está bien, pero nosotros somos los que provocamos estas situaciones. La gente no se enoja sola, la gente se enoja por algo. Y nosotros ayudamos a que la gente se enoje. Con la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión. Pero, cuidado, porque también podemos empezar a sancionar a los protagonistas, que también cargamos a esa gente. Y cuidado con lo que generamos, porque yo me incluyo. Para mí, sanción al que provoca. No viene más. Sanción al del mechero y también al que carga. Y eso equilibra. Como no se sanciona, esto sigue”.

Luego de estas expresiones, el Cholo volvió a ser interrogado sobre lo ocurrido el fin de semana pasado en Madrid e insistió con su punto en frases publicadas por el diario español Marca: “Estoy muy bien, tranquilo porque soy claro y frontal y me gusta decir lo que siento. No cambio absolutamente nada de lo que dije. Antes de la conferencia tuve tres notas en las que rechacé la violencia, mostré el rechazo a los agresores y poniendo eso lo primero teniendo como club una gran oportunidad de mostrar hacia fuera lo que se debe hacer. Luego di una opinión que tergiversaron y llevaron a donde quisieron. Como sucedió con el Dibu cuando fue sancionado”. Vale destacar, Emiliano Martínez recibió una suspensión de dos partidos por parte de la FIFA por “comportamiento ofensivo y violación de los principios del juego limpio” debido a un gesto y por golpear una cámara, tras el último encuentro por Eliminatorias ante Colombia en Barranquilla, que generó un fuerte repudio en ese país, especialmente por parte del camarógrafo Jhonny Jackson.

Acto seguido, el orientador de 54 años siguió con su declaración: “Será bueno para el fútbol que se abra ese debate. El otro día le tocó a Courtois, pero podría haber sido otro. Pero nos detenemos en lo que queremos. Dije una cosa y luego di una opinión. Y el club tampoco debía acompañar al entrenador con su comunicado, que fue perfecto. Muchos aprovecharon para divertirse entre lunes y martes, ahora pensamos en el Benfica”. El comunicado del Atleti apuntó a que se “ha expulsado como socio de forma permanente a la persona identificada ayer por la Policía” y se “sigue trabajando con la Policía en la identificación del resto de implicados”.

El comunicado del Atlético de Madrid

En conferencia de prensa, Simeone intentó enfocarse en el cruce de este miércoles, pero las consultas por el tema de la semana no aminoraron: “Es difícil explicar porque la televisión necesita que la gente esté pendiente, tenemos que hablar antes y después, vamos a 200 millones de revoluciones y di mi opinión, si no preguntarían a una heladera. Soy un entrenador y tengo mi opinón, a veces la digo y otras me callo. El otro día no me callé, dije algo que muchos ven. Recibí millones de mensajes agradeciéndome lo que dije, muchos se representan en esa situación, yo me pongo en primer lugar, si me sucede, sanción al que provoca desde el lugar que tiene uno como protagonista. Ahora la sociedad es muy sensible y necesitamos firmeza. Lo expliqué en tres notas personales y si luego el disparador va para otro lado...”.

“No fueron días simples, como dije tras el partido, el club está trabajando y ya tiene a un implicado y hay que sacarlos porque no necesitamos a esa gente. Y el equipo ya entrenará con más tranquilidad”, concluyó sobre la preparación al enfrentamiento por la segunda fecha de la Champions League. Atlético de Madrid venció en su estreno 2-1 al RB Leipzig en condición de local y necesita seguir sumando en este renovado formato de competición, en el cual se disputan ocho fechas con distintos rivales y los puntos acumulados van a parar a una tabla general con los otros 36 equipos clasificados. Los ocho primeros avanzan a octavos de final y del 9° al 24° juegan un Playoff para ocupar los ocho lugares faltantes de esa instancia.