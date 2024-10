La decisión de Riquelme que generó más incertidumbre en la elección del nuevo entrenador de Boca Juniors

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors (Fotos :API /Rolando Enríquez)

En Boca Juniors continúa la incertidumbre con relación al entrenador que sucederá a Diego Martínez, quien presentó la renuncia el último sábado tras la derrota ante Belgrano de Córdoba. Con varios nombres en danza, no hay precisiones y una decisión de las altas esperas del club provocó más sospecha sobre la resolución en lo inmediato del próximo director técnico.

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol integrado por Raúl Cascini, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna y Marcelo Delgado decidieron volver a contratar a un nuevo estratega para que asuma en la Reserva. Se trata de un entrenador conocido, ex jugador de la institución y que fue campeón como ayudante de campo de Hugo Ibarra.

Roberto Tito Pompei regresa a Boca Juniors para asumir el mando de la Reserva, que momentáneamente tiene a su entrenador principal, Mariano Herrón, como DT interino de la primera división. La intención es que Herrón permanezca temporalmente al frente del plantel profesional, mientras se continúa la búsqueda de un nuevo director técnico principal, y que Pompei, un hombre de la casa, ocupe su lugar tras un año y medio fuera de la institución. Tito anteriormente había trabajado como ayudante de campo de Hugo Ibarra, además de contar con experiencia en las categorías juveniles del Xeneize y un paso como entrenador interino en 2010.

La decisión de no desarmar los cuerpos técnicos de las categorías inferiores para asumir en la Reserva llevó a los dirigentes a optar por Tito Pompei. El conjunto juvenil actualmente ocupa el tercer puesto en la Zona 2 de la Copa Proyección con 14 puntos, apenas por encima de Lanús y debajo de Estudiantes de La Plata (22). La tarea del nuevo entrenador será mantener el rendimiento del equipo y continuar desarrollando a los jóvenes talentos del club. Su estreno será frente a Godoy Cruz de Mendoza por la décima fecha, este miércoles 2 de octubre, a las 19hs.

En este contexto, en Boca crece la incertidumbre debido a la dilatada concreción del reemplazante de Diego Martínez. Se trata de un retorno esporádico para que en pocos días trabaje en dupla técnica con Mariano Herrón o es una estategia para no descuidar a la Reserva y darle más tiempo al interinato, por qué no hasta diciembre para que asuma el nuevo entrenador al finalizar la temporada. Solo Juan Román Riquelme lo sabe. En principio, se informó extraoficialmente que no, que Pompei forma parte de una reestructuración y que luego quedará como ayudante de Herrón, ya que Morel Rodríguez dejará ese puesto para dirigir una categoría de inferiores.

Cómo le fue a Pompei en su ciclo con Ibarra y Herrón como ayudante.

Ibarra, Gracián y Pompei durante un entrenamiento de Boca

Tito con Ibarra como director técnico y Herrón como asistente, Boca acumuló un promedio del 60.96% de efectividad en 36 partidos: ganó 20, empató 7 y perdió 9. Durante este periodo, el equipo marcó 44 goles y permitió 33. Bajo el mando de Ibarra, lograron dos títulos: la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

En julio de 2022, tras la destitución de Sebastián Battaglia, Ibarra asumió interinamente el control del equipo, el cual confirmaría unos meses después. Inicialmente, el equipo mostraba signos de debilidad luego de su eliminación en la Copa Libertadores, pero Ibarra logró estabilizar la situación y conducir a Boca a la consagración en la ajustada Liga Profesional. Esta victoria fue el punto culminante de su gestión.

A principios de 2023, Boca sumó su segundo título con Ibarra al vencer 3-0 a Patronato en la Supercopa Argentina. Sin embargo, el rendimiento del equipo comenzó a decaer y sufrieron derrotas significativas, incluyendo las dos finales perdidas ante Racing en el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022.