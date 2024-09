Los 2 históricos, el “tapado” y los 7 descartados: la danza de nombres de entrenadores que suenan en Boca Juniors

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

En Boca Juniors continúa con la búsqueda del reemplazante de Diego Martínez, quien presentó la renuncia a la conducción técnica tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, el último sábado por la fecha 16 de la Liga Profesional. El ex DT de Tigre y Huracán, entre otros, venía de sufrir una dura caída en el Superclásico ante River Plate en La Bombonera y tenía las horas contadas. Otra muy mala actuación ante el Pirata lo terminó eyectado del cargo a nueve meses de su asunción.

Vale recordar que el Xeneize con Diego Martínez aún no obtuvo un título y hasta el momento tampoco se aseguró su participación a la próxima Copa Libertadores. De hecho, fue tempranamente eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro y se encuentra además, muy lejos en la lucha por la Liga Profesional, a 12 puntos del líder Vélez, que aún adeuda su encuentro.

Frente a este panorama, desde el último sábado comenzó la danza de nombres para encontrarle el sustituto. Mariano Herrón y Walter Pico fueron confirmados para dirigir de manera interina este domingo en La Bombonera frente a Argentinos Juniors, por la jornada 17 de la Liga Profesional. Luego habrá un parate por la fecha FIFA y llegará el duelo ante Tigre como visitante nuevamente por el torneo local. Esa es la fecha elegida para que asuma el nuevo entrenador.

Guillermo Barros Schelotto, uno de los apuntados en Boca para suceder a Diego Martínez (REUTERS/Juan Medina)

Sobre todo teniendo en cuenta que a la semana siguiente, muy probablemente el miércoles 23 de octubre cuando se dispute en Santiago del Estero, el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dentro de la enorme cantidad de entrenadores que fueron mencionados, se podría hacer un recorte a nueve de los más fuertes y potables. De estos, solo serían tres los que están en carpeta de Juan Román Riquelme y del Consejo de Fútbol que integran Raúl Cascini, Mauricio Serna, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez.

Fernando Gago, técnico de Chivas de México, es el otro apuntado en Boca

Los dos peso pesados e históricos que más sonaron en las últimas horas son Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago. El caso del Mellizo no se encuentra trabajando y reside en los Estados unidos. Según informaron fuentes cercanas al ex delantero e ídolo de Boca Juniors, no lo llamaron pero se sentaría a escuchar. En tanto, por Pintita la cuestión es más compleja ya que es el entrenador de Chivas de Guadalajara y aunque cuenta con una cláusula de salida, como no se comunicaron aún el panorama es complejo.

El tapado que apareció este lunes fue Rodolfo Arruabarrena, quien también está dirigiendo. De hecho, el Vasco y su cuerpo técnico asumió hace tres meses en el Al-Taawoun de la Liga Profesional Saudí y si bien tiene una cláusula de salida, la misma es muy alta y complicaría las cosas. Lo mismo que ocurrió con Guillermo y Gago, a Arruabarrena hasta el momento no lo llamaron.

El Vasco Arruabarrena, el tapado en Boca para volver a dirigir

Dentro de la lista de descartados porque se encuentran dirigiendo o no serían del agrado de las personas que deciden en el club son Fernando Ortiz y Cristian González, ambos con pasado en Boca Juniors. El Tano surgió de las inferiores y actualmente no está dirigiendo luego de su paso por Rayados de Monterrey, en tanto que el Kily jugó en el Xeneize pero en estos momentos está al frente de Unión de Santa Fe, por tal motivo no sería llamado.

Una situación similar sería la de Gustavo Quinteros, entrenador del Vélez puntero del campeonato y con contrato vigente hasta fin de año, y Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes de La Plata, cuyo vínculo sería renovado. A ellos se le suma el Turco Mohamed, que se lo ha mencionado en más de una oportunidad pero tampoco llegaría en este momento, al igual que José Nestor Pekerman y Carlos Bianchi.

Muchas dudas, mucha incertidumbre y una danza de nombres que si bien es muy extensa, al mismo tiempo es impredecible. Fuentes cercanas al presidente Riquelme afirman que su decisión ya está tomada y tiene apuntado al sucesor. Será cuestión de esperar que se confirme y si el mismo será un peso pesado o sorprenderá con la elección, como ocurrió tiempo atrás con la llegada de Jorge Almirón.